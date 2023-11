Volkswagen schließt Preissenkungen weiterhin aus

Auf die Frage, ob bei Volkswagen mit Blick auf die aktuelle Lage bald mit ersten Preissenkungen zu rechnen ist, betonte Thomas Schäfer im Interview mit Edison, dass „das einfach nicht in Ordnung“ sei und dieser Schritt bei VW nicht ansteht.

Wenn das „gleiche Auto plötzlich 4000 Euro weniger“ kostet, dann „verunsichert“ das nur Kunden. Eine Strategie, die bei Tesla gut funktioniert, denn dort passt man den Preis flexibel an. Und die Elektroautos sind teilweise günstiger als bei VW.

Volkswagen gibt Markt die Schuld

Volkswagen erlebt gerade einen Dämpfer bei Elektroautos und spricht davon, dass sich „die Auftragseingänge im Elektromarkt insgesamt deutlich abgekühlt haben“. Gründe hat man bei VW viele, unter anderem eine „allgemeine Verunsicherung“ bei Kunden, aber auch hohe Zinsen, Stromkosten und ausgelaufene Förderprogramme.

Könnte es auch an Volkswagen selbst liegen? Ausgeschlossen. Man sieht sich mit dem Facelift des VW ID.3 und dem aktualisierten VW ID.4 und VW ID.5 und dem neuen VW ID.7 gut aufgestellt. Dabei wird bei Volkswagen derzeit gerne kritisiert, dass die Elektroautos der ID-Flotte etwas zu teuer mit Blick auf Mitbewerber sind.

Volkswagen glaubt an Elektroautos

Doch der „Fortschritt der Elektromobilität ist nicht aufzuhalten“, so der VW-Chef im Interview mit Edison, und es gibt einen Vorteil bei Volkswagen: „… relativ viele neue Verbrenner-Modelle, die sich sehr gut verkaufen“. Volkswagen verdient übrigens Geld mit Elektroautos, aber ein Verbrenner hat weiterhin die höhere Gewinnmarge.

Thomas Schäfer möchte schauen, wie „sich die Lage 2024 entwickelt“, aber das mit dem „schwierigen Umfeld“ stimmt nicht ganz, denn laut Reuters boomt der Markt für Elektroautos global, in China feierte man zum Beispiel gerade mit 34 Prozent Wachstum einen Rekord im September und auch in Europa ging es hoch.

Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass Volkswagen kommendes Jahr um eine (wenn auch nur kleine) Preissenkung herumkommt. Aktuell möchte man das vermeiden, was ich verstehe, denn Volkswagen hat gleichzeitig hohe Ziele und will mehr Geld pro Auto verdienen, aber die Konkurrenz in Europa wird immer größer und besser.

PS: In China musste VW bereits mit Preissenkungen beim ID.3 und später beim ID.4 reagieren und es funktionierte. In Europa hofft man, dass die Kunden die aktuellen Preise zahlen, damit das nicht ansteht, aber grundsätzlich scheint man offen zu sein.

Renault kündigt günstiges Elektroauto für 2025 an Es hat sich bereits Anfang der Woche angedeutet und heute wurde das günstige Elektroauto von Renault offiziell bestätigt. Anfang des Monats ging mit Ampere ein neues Unternehmen von Renault an […]15. November 2023 JETZT LESEN →

-->