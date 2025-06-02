Volkswagen sieht sich als „Software-Champion“

Software und Volkswagen, das passt nicht unbedingt zusammen, wenn man an die letzten Jahre denkt. Und auch die Sparte in der Volkswagen Group (Cariad) hatte nicht den besten Ruf, denn die Entwicklung sorgte für viele Verzögerungen.

Doch mittlerweile gibt es eine neue und klare Strategie bei Cariad, so Peter Bosch, der Cariad seid bald zwei Jahren leitet. Die VW-Gruppe muss nicht mehr alles alleine machen, wie das mal gedacht war, man hat jetzt auch starke Partner.

Dazu gehören beispielsweise Bosch für autonomes Fahren, Rivian für globale Software und Xpeng für chinesische Lösungen. Doch man sieht einen wichtigen Vorteil im Ansatz von Volkswagen, denn man sei ein klarer „Plattformchampion“.

Im Gespräch mit der Automobilwoche betont der Chef von Cariad, dass auch ihre „Software ein Plattformgeschäft ist“ und sich ähnlich wie Android (TV, Smartphone und Auto) anpassen lässt. Daher machen sind auch alle VW-Marken mit dabei.

Cariad: Kein Anbieter für externe Partner

Doch wie sieht es eigentlich mit externen Partnerschaften aus? Das war mal ein Traum von Herbert Diess, Volkswagen sollte quasi sowas wie das Android für Autos entwickeln (was Google mittlerweile bekanntlich selbst macht). Das sei kein Fokus.

Man entwickelt bei VW in erster Linie die „Software für unsere Marken“ und es gibt eher „punktuelle Kooperationen des Konzerns“, wie mit Ford, die für zwei aktuelle Elektroautos die MEB-Plattform nutzen. Aber „Cariad ist kein externer Lieferant“.