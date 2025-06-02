Mobilität

Volkswagen sieht sich als „Software-Champion“

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
Vw Id3 2023 Facelift Carplay

Software und Volkswagen, das passt nicht unbedingt zusammen, wenn man an die letzten Jahre denkt. Und auch die Sparte in der Volkswagen Group (Cariad) hatte nicht den besten Ruf, denn die Entwicklung sorgte für viele Verzögerungen.

Doch mittlerweile gibt es eine neue und klare Strategie bei Cariad, so Peter Bosch, der Cariad seid bald zwei Jahren leitet. Die VW-Gruppe muss nicht mehr alles alleine machen, wie das mal gedacht war, man hat jetzt auch starke Partner.

Dazu gehören beispielsweise Bosch für autonomes Fahren, Rivian für globale Software und Xpeng für chinesische Lösungen. Doch man sieht einen wichtigen Vorteil im Ansatz von Volkswagen, denn man sei ein klarer „Plattformchampion“.

Im Gespräch mit der Automobilwoche betont der Chef von Cariad, dass auch ihre „Software ein Plattformgeschäft ist“ und sich ähnlich wie Android (TV, Smartphone und Auto) anpassen lässt. Daher machen sind auch alle VW-Marken mit dabei.

Cariad: Kein Anbieter für externe Partner

Doch wie sieht es eigentlich mit externen Partnerschaften aus? Das war mal ein Traum von Herbert Diess, Volkswagen sollte quasi sowas wie das Android für Autos entwickeln (was Google mittlerweile bekanntlich selbst macht). Das sei kein Fokus.

Man entwickelt bei VW in erster Linie die „Software für unsere Marken“ und es gibt eher „punktuelle Kooperationen des Konzerns“, wie mit Ford, die für zwei aktuelle Elektroautos die MEB-Plattform nutzen. Aber „Cariad ist kein externer Lieferant“.

Mg4 Xpower Key Visual

MG 2.0 kommt: China-Marke will Europa elektrisch erobern

MG gehört zu den erfolgreichen Marken aus China in Europa, denn während andere mit schlechter Nachfrage kämpfen, so verkauft SAIC…

30. Mai 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Thomas G 👋
    sagt am

    Hat er das Wort „Software-Champion“ wirklich benutzt?

    Langsam kommen die BWL bei Cariad zu brauchbaren Ergebnissen.

    Die Arbeit machen Bosch, RivianVW.tech, Horizon Robotics (Carizon) und Xpeng.

    In China muss für Audi PPE und SSP ein Lieferant für die E/E noch gefunden werden.
    Wer kommt dafür in Frage?

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Volkswagen sieht sich als „Software-Champion“
Weitere Neuigkeiten
Google darf Chrome und Android behalten
in Marktgeschehen
Apple iOS 26: Neue Beta, finale Version und Datum
in Firmware und OS
Porsche Macan Elektro Turbo 2024 Android
Porsche bessert bei Software im Macan nach
in Mobilität
Blue Brixx Header
Blue Brixx: Klemmbaustein-Adventskalender 2025 starten in den Verkauf
in News
Apple: iPhone Fold kommt 2026 und iPad Fold kommt 2028
in Smartphones
Apple plant neuen Beats-Kopfhörer für 2025
in Audio
Amazon Prime Paket Header
Amazon Second Chance Deal Days gestartet – bis zu 50 % Rabatt
in News
Tchibo Esperto mini: Ich habe den „kleinsten Kaffeevollautomaten der Welt“ ausprobiert
in Smart Home
Lenovo Legion Go: AMD-Grafiktreiber erhält langersehntes Update
in Firmware und OS
Dolby Vision 2 angekündigt: Eine „neue Ära der Bildqualität“
in News