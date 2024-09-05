Mobilität

Volvo EX60: Neues Elektroauto soll „Herz der Marke“ werden

Volvo Xc60 Plug In Hybrid Polestar Engineered Limited Edition (ab 2024)
Volvo XC60 Plug-in-Hybrid Polestar Engineered Limited Edition (ab 2024)

Der Volvo XC60 ist eines der beliebtesten Modelle bei Volvo, daher wundert es mich, dass man hier noch keine elektrische Version anbietet. Heute hat Volvo dann aber das erste Mal bestätigt, dass diese kommt und Volvo EX60 heißen wird.

Doch das wird noch dauern, denn laut Autocar steht der Launch erst 2026 an. Von offizieller Seite hat Volvo schon verraten, dass man die SPA3-Plattform nutzt, die eine Weiterentwicklung der SPA2-Plattform ist. Details dazu fehlen aber noch.

Volvo EX60 ist das Herz der Marke

Es ist wohl weiterhin eine Mischplattform, daher bin ich mal gespannt, ob wir Dinge wie 800 Volt sehen, was bis dahin in dieser Preisklasse normal ist. Der EX60 soll aber das „Herz der Marke“ werden, so Björn Annwall, er ist sehr wichtig für Volvo.

Laut Volvo wird der EX60 „bald“ vorgestellt, was für mich durchaus noch nach 2024 klingt. Ich vermute aber, dass wir zunächst ein Konzept sehen und erste Details zur Technik bekommen, mit der Serienversion würde ich erst 2025 rechnen.

