Volvo bestätigt ein komplett neues Elektroauto

Volvo ist auf einem guten Weg mit den Elektroautos, was auch daran liegt, dass man die aktuellen SUVs zügig zu vollelektrischen Versionen umgebaut hat. Dann hat man mit dem EX30 noch einen kompakten und ganz neuen SUV nachgelegt.

Damit bedient Volvo zwar einen aktuellen Trend (SUVs), aber die Marke betonte auch mal, dass sie nicht nur eine SUV-Marke werden möchte. Das ist jetzt über zwei Jahre her und in diesem Jahr kommt endlich mal ein ganz neues Elektroauto.

Volvo ES90 für 2025 bestätigt

Volvo feierte diese Woche das Debüt von zwei SUVs, dem neuen XC90 und dem EX90, am Ende des Events wurde jedoch auch der Volvo ES90 bestätigt. Der Volvo S90 kommt also als Elektroauto und es ist die erste Elektro-Limousine der Marke.

Volvo Es90, For Life In Balance

Volvo ES90 Teaser

Wir haben schon Anfang des Jahres gehört, dass dieser Schritt anstehen könnte und damit ist es jetzt offiziell. Technische Details haben wir keine, aber der Fokus soll angeblich auf China liegen, wo große und teure Limousinen beliebter sind.

Ein Volvo ES60 als elektrische Version des Volvo S60 deutet sich bisher nicht an und ein Volvo EV60 oder Volvo EV90 (die Kombis von Volvo) ebenfalls nicht. Doch die V-Reihe soll auch nicht sterben, hat aber vermutlich noch keine hohe Priorität.

