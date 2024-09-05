Volvo führt das „Superset“ für Elektroautos ein

Mit dem Volvo EX90 führt die Marke eine neue „Superset-Technik“ ein, welche die Basis für Antriebs-, Elektro- und Elektroniksysteme im Auto ist. Die Idee war laut Volvo ein sogenanntes „Volvo Cars Superset“ für alle kommenden Elektroautos.

Heißt? Alle künftigen Volvo-Elektroautos nutzen „den gleichen Kern aus Systemen, Modulen, Soft- und Hardware“. Dabei unterscheidet man nicht, ob es Flaggschiff, Mittelklasse oder Einsteigermodell ist, alle haben dann das „Volvo Cars Superset“.

Volvo EX60 wird „bald“ gezeigt

Nach dem Volvo EX90 wird der kommende Volvo ES90 diese Technologie erhalten und danach folgt der Volvo EX60, den Volvo heute erstmals bestätigt hat. Der SUV nutzt die ganz neue SPA3-Plattform, eine Weiterentwicklung der SPA2-Plattform.

Die Idee ist natürlich auch bei Volvo, dass neue Technik „top to bottom“ eingeführt wird, erst bekommen also die Flaggschiffe die neue Technik, aber dann soll es hier keinen Unterschied zwischen einem Volvo EX90 oder Volvo EX30 in Zukunft geben.