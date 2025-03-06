Mobilität

Volvo EX90: SUV-Flaggschiff bekommt aktuellere Hardware

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
Volvo Ex90 Header

Volvo präsentierte diese Woche den ES90, ein aktuelles Flaggschiff mit neuer und besserer Hardware, als man bisher bei Volvo genutzt hat. Man hat ja bereits vorher bestätigt, dass es im ES90 direkt zwei NVIDIA DRIVE AGX Orin Prozessoren gibt.

Doch keine Sorge, der noch frische Volvo EX90 wird aktualisiert und bekommt die Hardware auch. Und wer bereits bestellt hat, der muss sich nicht ärgern, denn die Hardware gibt es nachträglich für bereits ausgelieferte Modelle des Volvo EX90.

Andere Modelle mit dem „Volvo Cars Superset Tech Stack“ wurde bisher noch nicht angekündigt, es ist also unklar, ob der EC40 bzw. EX40 damit ausgestattet werden. Sicher ist jedoch, dass der neue Volvo EC60 für 2026 natürlich auch damit kommt.

Volkswagen Id. Gti Concept

VW nennt den „Zukunftsplan der Marke Volkswagen“

Volkswagen präsentierte gestern den VW ID.1, jedenfalls als erstes Konzept für die Serienversion, die dann 2028 ansteht. Doch der EVERY1,…

6. März 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Samunu ☀️
    sagt am

    Wer kauft noch Volvo. Polestar Tochtermarke rostet ab Werk die Sitzgestelle weg. Gammel hinterm Kotflügel nach einem Jahr beim EX 30 und Polestar. Foren sind voll davon. Billiges Hartplastik im Innenraum.

    Dann beim Premium Kombi im Dauertest bei einer Autozeitung und kapitablem Motorschaden.

    https://www.autozeitung.de/volvo-v90-cross-country-dauertest-199914.html

    Volvo ist weit weg von Premium. Eher billiger chinesischer Hobel.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Volvo EX90: SUV-Flaggschiff bekommt aktuellere Hardware
Weitere Neuigkeiten
Apple Event: Livestream, YouTube-Link und alle geplanten Neuheiten
in Events
Samsung Galaxy S26: So sehen die drei neuen Flaggschiffe aus
in Smartphones
Avm Fritzbox 7530 Ax
FRITZ!Box 7530 AX wird mit FRITZ!OS 8.20 versorgt
in Firmware und OS
Sony Playstation 5 Ps5 Pro Header
Die PlayStation 6 kommt ohne integriertes Laufwerk
in Gaming
mobiFlip verbessert Tarifvergleich für SIM-only-Angebote
in Tarife
Apple iPhone 17: Hier sehen wir wohl das ganz neue Zubehör
in Zubehör
Cupra El Born Licht Header
Volkswagen: „Wir investieren weiterhin in Seat“
in Mobilität
Volkswagen Id. Gti Concept
Der neue VW ID.3 wird noch kein VW ID Golf
in Mobilität
Apple Airpods Header
Apple AirPods „Ultra“: Sehen wir ein ganz neues Highend-Modell?
in Audio
Nothing Ear 3 kommt: Datum für neuen Kopfhörer
in Audio