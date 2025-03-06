Volvo EX90: SUV-Flaggschiff bekommt aktuellere Hardware

Volvo präsentierte diese Woche den ES90, ein aktuelles Flaggschiff mit neuer und besserer Hardware, als man bisher bei Volvo genutzt hat. Man hat ja bereits vorher bestätigt, dass es im ES90 direkt zwei NVIDIA DRIVE AGX Orin Prozessoren gibt.

Doch keine Sorge, der noch frische Volvo EX90 wird aktualisiert und bekommt die Hardware auch. Und wer bereits bestellt hat, der muss sich nicht ärgern, denn die Hardware gibt es nachträglich für bereits ausgelieferte Modelle des Volvo EX90.

Andere Modelle mit dem „Volvo Cars Superset Tech Stack“ wurde bisher noch nicht angekündigt, es ist also unklar, ob der EC40 bzw. EX40 damit ausgestattet werden. Sicher ist jedoch, dass der neue Volvo EC60 für 2026 natürlich auch damit kommt.