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Disney+ steht vor einem radikalen Umbruch

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Disney möchte seine Themenwelten besser verknüpfen, so Josh D’Amaro diese Woche im Rahmen der Geschäftszahlen des Unternehmens. Der Chef will den Streamingdienst, die Kinofilme und die Themenparks in einer App vereinen.

In Zukunft soll Disney+ sowas wie eine „Super-App“ für alle Dinge rund um Disney werden, ein Streamingnutzer soll beispielsweise zum Kinogang verleitet werden und im besten Fall direkt noch einen Besuch in einem der vielen Parks buchen.

Aus geschäftlicher Sicht mag das Sinn ergeben, da sieht man sicher in erster Linie die potenziellen Verkäufe von Tickets oder Abos, aber das könnte so eine App auch komplett überladen, denn die Welt von Disney ist groß, es gibt sogar Kreuzfahrten.

Hinzu kommt, dass man ab einem gewissen Punkt wie eine Werbeplattform wirken wird und das könnte Nutzer von Disney+, die einfach nur Inhalte streamen wollen, abschrecken. Bisher fehlen uns aber noch konkrete Details zum Plan von Disney.

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  1. Philipp 🔆
    sagt am

    Wäre nicht das erste Mal, dass ich einer App den Rücken kehre weil sie plötzlich zu Eierlegenden Wollmichsau werden will.
    Aber gut, bei Disney+ bin ich eh raus.

    Antworten

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