Mobilität

Volvo geht wichtigen Schritt bei Elektroautos

Autor-Bild
Von
|
Volvo Es90 Teaser Image

Volvo wird uns nächsten Monat mit dem ES90 ein neues Elektroauto zeigen und es ist ein Flaggschiff und endlich mal kein SUV, sondern eine Limousine. Doch das ist noch nicht alles, denn Volvo macht mit dem ES90 auch einen technischen Sprung.

Wir bekommen das erste Elektroauto der Marke, welches eine 800 Volt-Technik nutzt und das bedeutet, dass mit bis zu 350 kW geladen werden kann. Falls man den passenden Schnelllader hat. Von 10 auf 80 Prozent geht es in 20 Minuten.

Volvo Es90 Teaser Image

Im Unterboden steckt ein 106 kWh großer Akku, der für bis zu 700 km Reichweite nach WLTP-Wert reicht, so Volvo. In 10 Minuten kann man hier im besten Fall also gute 300 km nachladen, was dann in etwa so 200 bis 250 reale km sein sollten.

Interessant ist, dass der ES90 noch die SPA2-Architektur nutzt und noch nicht die SPA3-Architektur, die erste 2026 mit dem EX60 startet, sowas scheint technisch also möglich zu sein. Wäre doch schön, wenn man das auch bei den anderen SUVs anbieten würde, immerhin findet man sowas in dieser Preisklasse immer häufiger.

Skoda Elroq Produktion

Skoda Elroq: Das neue Elektroauto geht „an die Schmerzgrenze“

Skoda schickt nach dem Enyaq das zweite Elektroautos in Rennen, den Elroq. Bis 2027 sind fünf Elektroautos bei der VW-Marke…

25. Februar 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Volvo geht wichtigen Schritt bei Elektroautos
Weitere Neuigkeiten
Cupra Licht Tavscan Header
Facelift und neue Technik: Der Cupra Born für 2026 steht an
in Mobilität
Mafia Old Country
Mein Tipp der Woche: Mafia: The Old Country
in Gaming
backFlip 35/2025: Volkswagen Bank mit „Zinsturbo“
in backFlip
Podcast
Jeder zweite Deutsche hört Podcasts – Überraschende Zahlen zu Hördauer und Orten
in News
Allianz aktualisiert Bedingungen für Meine Allianz und Vorteilsprogramm
in Dienste
Amazon Prime Video Logo 2025 Header
Neue Serien und Filme: Das sind die Prime Video Highlights im September 2025
in News
Computer Notebook Arbeit
Mehrheit der Deutschen will Altersvorsorge online einsehen
in Dienste
Parship führt KI-basierten Harmonie-Check ein
in Dienste
Hotel Barcelona: Neues Game von Swery65 und Suda51 kommt im September
in Gaming
X Twitter Logo
X von Elon Musk blockiert Ermittlungen – Staatsanwälte reagieren
in Social