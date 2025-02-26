Volvo geht wichtigen Schritt bei Elektroautos

Volvo wird uns nächsten Monat mit dem ES90 ein neues Elektroauto zeigen und es ist ein Flaggschiff und endlich mal kein SUV, sondern eine Limousine. Doch das ist noch nicht alles, denn Volvo macht mit dem ES90 auch einen technischen Sprung.

Wir bekommen das erste Elektroauto der Marke, welches eine 800 Volt-Technik nutzt und das bedeutet, dass mit bis zu 350 kW geladen werden kann. Falls man den passenden Schnelllader hat. Von 10 auf 80 Prozent geht es in 20 Minuten.

Im Unterboden steckt ein 106 kWh großer Akku, der für bis zu 700 km Reichweite nach WLTP-Wert reicht, so Volvo. In 10 Minuten kann man hier im besten Fall also gute 300 km nachladen, was dann in etwa so 200 bis 250 reale km sein sollten.

Interessant ist, dass der ES90 noch die SPA2-Architektur nutzt und noch nicht die SPA3-Architektur, die erste 2026 mit dem EX60 startet, sowas scheint technisch also möglich zu sein. Wäre doch schön, wenn man das auch bei den anderen SUVs anbieten würde, immerhin findet man sowas in dieser Preisklasse immer häufiger.