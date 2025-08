Volvo holt wichtiges Elektroauto direkt nach Europa

Der Volvo EX30 gehört zu den wichtigsten Elektroautos der Marke, das kompakte und (für Volvo) preiswerte Modell soll die Marke für eine neue Zielgruppe öffnen. Es gibt allerdings ein Problem, denn bisher wurde das Elektroauto in China gefertigt.

Mit Blick auf die aktuelle Zollthematik hat sich Geely jedoch dazu entschieden, dass man die Produktion direkt nach Europa holt, und zwar nach Gent (Belgien). Damit muss man sich jetzt keine Gedanken über mögliche Strafzölle in der EU machen.

Diese nennt Volvo allerdings nicht direkt als Grund, man spricht hier nur von einer „Diversifizierung der globalen Fertigung“ und gibt an, dass man „besser auf die lokale Nachfrage“ reagieren kann. Neue Arbeitsplätze (350 Stellen) entstehen so ebenfalls, also auch eine gute Nachricht für den Standort und die Automobilbranche.

