Mobilität

Volvo zeigt im September sein Elektro-Flaggschiff

Von
| 5 Kommentare
Volvo Ex90 Header

Volvo hat zum „90/90 Event“ am 4. September geladen und möchte dort direkt zwei neue Autos vorstellen. Wir bekommen einen neuen Volvo XC90, bei dem aber nur ein Facelift mit neuer Technik ansteht, und wir sehen endlich den Volvo EX90.

Das E vor der restlichen Bezeichnung steht für Elektroauto bei Volvo, man zeigt uns also das Elektro-Flaggschiff für die Zukunft. Wir haben den Volvo EX90 übrigens schon Ende 2022 gesehen, aber Probleme sorgten für eine spürbare Verzögerung.

Volvo EX90 Front
Volvo EX90 Heck

Erste Eckdaten? Volvo nannte damals 380 kW (516 PS) mit 910 Nm Drehmoment für die maximale Leistung und es gibt einen 111 kWh großen Akku für bis zu 600 km WLTP-Reichweite. Gut möglich, dass man diese aber seit dem überarbeitet hat.

Interessant ist auch, dass Volvo beim Konzept und der Ankündigung vor ein paar Jahren davon sprach, dass das die Zukunft des XC90 sei, aber man passt sich dem aktuellen Trend an und aktualisiert daher noch ein letztes Mal den alten Verbrenner.

https://www.youtube.com/watch?v=vMgpwPTetEo

  1. Carlo 🔅
    sagt am

    Noch ein Flaggschiff, darauf warten alle. Warum nicht bezahlbare E-Autos wenn schon.

    Antworten
    1. Arjoma 🏅
      sagt am zu Carlo ⇡

      Volvo hat immer schon viele wjwe große und teure Autos gebaut – allerdings gibt es doch seit einer Weile einen der günstigsten (oder sogar den günstigsten?) Volvo, elektrisch, und ich sehe ihn auch erstaunlich häufig.

      Antworten
      1. Spiritogre 🔅
        sagt am zu Arjoma ⇡

        Ja, der Hype um den EX30 war schon gewaltig und die Verkaufszahlen sind es auch. Dabei kritisiert jeder Test die Kiste als viel zu klein (man kann kaum vernünftig drin sitzen) und viel zu spartanisch, dagegen sind selbst Teslas Luxus. Es wirkt nicht wie ein 30k Auto sondern wie ein 10k Fahrzeug. Selbst ein Dacia Spring bietet da teils mehr und der kostet die Hälfte.
        Volvo lässt sich den Namen halt fürstlich bezahlen.

        Antworten
  2. JonP 🌀
    sagt am

    Ich hoffe, das Teil darf auch 2-2,5t ziehen. Das wäre wirklich angemessen für so einen großen SUV.

    Antworten
    1. René H. 🔆
      sagt am zu JonP ⇡

      2,2 t. Mittelmäßig für die Größe, würde ich sagen.

      Antworten

