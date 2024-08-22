Volvo zeigt im September sein Elektro-Flaggschiff

Volvo hat zum „90/90 Event“ am 4. September geladen und möchte dort direkt zwei neue Autos vorstellen. Wir bekommen einen neuen Volvo XC90, bei dem aber nur ein Facelift mit neuer Technik ansteht, und wir sehen endlich den Volvo EX90.

Das E vor der restlichen Bezeichnung steht für Elektroauto bei Volvo, man zeigt uns also das Elektro-Flaggschiff für die Zukunft. Wir haben den Volvo EX90 übrigens schon Ende 2022 gesehen, aber Probleme sorgten für eine spürbare Verzögerung.

Volvo EX90 Front Volvo EX90 Heck

Erste Eckdaten? Volvo nannte damals 380 kW (516 PS) mit 910 Nm Drehmoment für die maximale Leistung und es gibt einen 111 kWh großen Akku für bis zu 600 km WLTP-Reichweite. Gut möglich, dass man diese aber seit dem überarbeitet hat.

Interessant ist auch, dass Volvo beim Konzept und der Ankündigung vor ein paar Jahren davon sprach, dass das die Zukunft des XC90 sei, aber man passt sich dem aktuellen Trend an und aktualisiert daher noch ein letztes Mal den alten Verbrenner.

https://www.youtube.com/watch?v=vMgpwPTetEo