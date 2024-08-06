VW Golf 9: Volkswagen plant wohl „weit über 600 km“ Reichweite

Der VW Golf wird mit der kommenden Generation vollelektrisch, das ist mittlerweile offiziell und war wohl nie so geplant, denn eigentlich sollte der VW ID.3 der Ersatz für die Elektromobilität sein. Doch ein Elektro-Golf wird noch viele Jahre dauern.

Laut „Auto Insider“ Stefan Grundhoff wird der Elektro-Golf rund 4,3 Meter lang sein, soll auch als R-Version kommen, wird nicht schon bei 200 km/h abgeregelt sein, kann mit 300 kW dank 800 Volt-Technik geladen werden und es soll „eine Variante mit besonders großer Reichweite“ kommen. Eine Angabe gibt es nicht.

Der VW ID.3 kommt derzeit in der besten Version (als GTX) auf ziemlich genau 600 km Reichweite, der elektrische VW Golf soll „weit über 600 km“ schaffen. Ich gehe aber nicht davon aus, dass der Akku noch größer wird, er muss also effizienter sein.

An dieser Stelle sei aber auch erwähnt, dass sich Volkswagen noch mitten in der Entwicklung der SSP-Plattform befindet und die finalen Details sicher noch nicht feststehen. Man wird ein paar Ziele gesetzt haben, aber man muss auch schauen, was in dieser Preisklasse machbar ist und die Preise müssen bei VW dringend runter.