Mobilität

VW Golf 9: Volkswagen plant wohl „weit über 600 km“ Reichweite

Autor-Bild
Von
| 3 Kommentare
Volkswagen Id. Gti Concept

Der VW Golf wird mit der kommenden Generation vollelektrisch, das ist mittlerweile offiziell und war wohl nie so geplant, denn eigentlich sollte der VW ID.3 der Ersatz für die Elektromobilität sein. Doch ein Elektro-Golf wird noch viele Jahre dauern.

Laut „Auto Insider“ Stefan Grundhoff wird der Elektro-Golf rund 4,3 Meter lang sein, soll auch als R-Version kommen, wird nicht schon bei 200 km/h abgeregelt sein, kann mit 300 kW dank 800 Volt-Technik geladen werden und es soll „eine Variante mit besonders großer Reichweite“ kommen. Eine Angabe gibt es nicht.

Der VW ID.3 kommt derzeit in der besten Version (als GTX) auf ziemlich genau 600 km Reichweite, der elektrische VW Golf soll „weit über 600 km“ schaffen. Ich gehe aber nicht davon aus, dass der Akku noch größer wird, er muss also effizienter sein.

An dieser Stelle sei aber auch erwähnt, dass sich Volkswagen noch mitten in der Entwicklung der SSP-Plattform befindet und die finalen Details sicher noch nicht feststehen. Man wird ein paar Ziele gesetzt haben, aber man muss auch schauen, was in dieser Preisklasse machbar ist und die Preise müssen bei VW dringend runter.

Id. Gti Concept Studie

Volkswagen: Erster Elektro-GTI kommt mit E-Sound

Volkswagen präsentierte vor etwa einem Jahr das erste Konzept für einen Elektro-GTI und wir dürften diesen bis 2027 als Serienversion…

6. August 2024 | Jetzt lesen →

Fehler melden3 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Kurt 🔅
    sagt am

    das Bild mit dem weißen Konzept sieht ja schon nice aus. mir gefällt der Golf seit der 3. Generation ja wenig (IV, VI und VII) bis gar nicht (III, V und VIII) aber mit der Rückkehr zu dem kantigen Design is er wieder attraktiv.

    Antworten
    1. Rogh 🌀
      sagt am zu Kurt ⇡

      sieht aus wie der kleine E Honda.

      Antworten
  2. Carlo 🔅
    sagt am

    Das ist das offizielle Ende vom Golf.
    Damit gibt sich VW den Todesstoß

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip.de / Mobilität / ...
Weitere Neuigkeiten
Classroom Klasse Schule
Fast jedes zweite Kind hat schon in der Grundschule ein Smartphone – so sehen es die Eltern
in Gesellschaft
Avm Fritzbox 6660 Cable
FRITZ!OS 8.20 landet auf der FRITZ!Box 6660 Cable
in Firmware und OS
Visa
Visa plant neue Cashback-Aktion
in Fintech
N26 1
Machtkampf bei N26: Müssen die Gründer jetzt gehen?
in Fintech
Hyundai Ioniq 5 N Laden
ADAC vergleicht Elektroauto-Ladeinfrastruktur in Europas Reiseländern
in Mobilität
Ford zeigt neues Infotainment mit Android
in Mobilität
Gta 6 2026 Header
Datum für GTA 6: Warum man den Chef ignorieren sollte
in Gaming
Chemnitz setzt KI ein, um Sprachbarrieren zu beseitigen
in Dienste
Vw Golf Gti Volkswagen Header
Versicherungswirtschaft deckt auf: Der Schaden-Mythos bei Elektroautos bröckelt
in Mobilität
Waipu Tv
Waipu.tv und WOW starten Kombi-Angebot für 5,99 Euro im Monat
in News