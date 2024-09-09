VW ID.3 R: Volkswagen könnte neue Wege gehen

Mit dem VW ID.3 GTX Performance hat Volkswagen das Maximum aus der kleinen Kiste herausgeholt und den hinteren Elektromotor auf 240 kW (326 PS) gesteigert.

Das ist auf den ersten Blick die Leistung eines VW Golf R, wobei die 5,7 Sekunden für 0 auf 100 km/h weit vom besten Golf entfernt sind. Doch ein VW ID.3 R wäre langfristig möglich, denn Volkswagen möchte die R-Reihe ebenfalls elektrifizieren.

Kommt ein VW ID.3 mit Dual-Motor?

Mittlerweile waren die ersten Medien mit dem neuen VW ID.3 GTX (Performance) auf Testfahrten unterwegs und Edison hat am Rande von VW-Ingenieuren erfahren, dass beim VW ID.3 noch etwas Luft nach oben ist, dann mit zwei Elektromotoren.

Das Problem der aktuellen Version sei jedoch, dass kein Platz für einen zweiten Motor bei den kompakten Modellen der MEB-Plattform vorgesehen ist. Würde man diesen jetzt einbauen, dann müsste man in die „Crashzone“. Und das geht nicht.

VW ID.3 R mit neuer MEB-Plattform?

Durch diese Entscheidung liegt der VW ID.3 aber selbst als GTX Performance hinter den Werten von Mitbewerbern wie dem MG4 Xpower. Und da der VW ID,3 GTX bei über 50.000 Euro startet und schnell die 60.000 Euro knackt, ist das schwierig.

Volkswagen arbeitet gerade an einer Weiterentwicklung der MEB-Plattform, die VW schon 2022 als MEB+ für 2025 angekündigt hat. Nächstes Jahr wird sie vielleicht noch nicht starten, aber sie soll die Lücke zur SSP-Plattform schließen, die etwas später kommt. Womöglich sehen wir damit den die ersten ID-Modelle mit R-Logo.