VW ID NEXT: Volkswagen plant noch einen anderen ID.7 für China

Volkswagen hat diese Woche den VW ID.7 vorgestellt und dafür die Auto Shanghai als Messe genutzt. Interessant ist dabei, dass man in China noch eine etwas andere Version anbieten wird, die man jetzt als VW ID NEXT mit Folierung präsentiert hat.

Der bekannte VW ID.7 wird dort wohl als VW ID.7 angeboten, aber Marken in China müssen auch lokale Partnerschaften eingehen (ihr seht schon, die Aussage von Nio gestern kann man genauso auf China anwenden) und daher gibt es noch ein Modell von SAIC-Volkswagen. Hier arbeitet die Volkswagen AG mit SAIC Motor zusammen.

Optisch sieht der VW ID NEXT ein kleines bisschen anders aus, aber im Kern ist das ein leicht angepasster VW ID.7 – der es jedoch nicht nach Europa schaffen wird.

Parallel dazu hat die Volkswagen AG bekannt gegeben, dass man in China mehr Druck machen möchte und die Entwicklungszeit um 30 Prozent verkürzen wird, denn man verliert Boden gegen die lokale Konkurrenz und vor allem gegen BYD.

Es ist nicht die erste Version eines ID-Modells, die Volkswagen exklusiv für China entwickelt hat, den weltweit größten Automarkt. Der VW ID.6 kommt zum Beispiel in zwei Versionen daher, diesen Elektro-SUV bietet man in Europa aber gar nicht an.

