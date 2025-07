Neues Elektroauto: Das ist der Cupra von VW

Ihr seid keine Fans von Cupra, aber euch sagt der kommende Tavascan als Elektro-SUV zu? Dann könnte euch der VW ID. UNYX gefallen, den Volkswagen jetzt ganz offiziell vorgestellt hat. Wir haben das Elektroauto bereits im März 2024 gesehen.

Ich habe an dieser Stelle aber auch direkt eine schlechte Nachricht für euch, denn der neue SUV ist exklusiv für China gedacht und kommt nicht zu uns. Volkswagen hat vor ein paar Wochen betont, dass man sich in China mehr Mühe geben muss.

Warum sehen wir dieses Modell nicht in Deutschland? Da kann ich nur spekulieren, aber ich tippe auf Gewinnmarge. Cupra kann man teurer bei uns verkaufen, das ist ganz simpel. Es würde mich nicht wundern, wenn sogar der VW ID.5 verschwindet.

Es gibt einen Elektromotor an der Hinterachse mit 210 kW (286 PS), einen Akku mit 77 kWh für über 600 km Reichweite, aber nach China-Standard, in Deutschland ist das weniger, man kennt die Daten von anderen SUVs aus dem Konzern, und es soll später eine Top-Version mit den bekannten 250 kW (340 PS) gegen Aufpreis geben.

Bis 2026 kommen vier weitere ID. UNYX-Modelle, so Volkswagen, die Reihe ist „ein zentraler Baustein des Volkswagen Masterplans für China“. Es sind übrigens nicht nur SUVs geplant, sondern auch Limousinen. Mal schauen, ob man da auch nur ein bekanntes Modell nimmt und VW-Logo draufklatscht oder ob mehr geplant ist.

Randnotiz: Die Umsetzung ist in diesem Fall gar nicht so komplett, denn der Cupra Tavascan wird in China gebaut und nach Europa exportiert. Man muss den SUV für Volkswagen also nicht bei uns fertigen und nach China verschiffen, er läuft sicher im gleichen Werk vom Band. Man greift einfach nur zum VW-Logo in der Kiste.

-->