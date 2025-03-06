VW ID.1: Volkswagen plant ganz neue Software

Wir haben schon vor ein paar Tagen darüber berichtet, dass die Software-Strategie von Volkswagen mittlerweile sehr komplex und durcheinander ist. Doch VW plant einen Neustart und Rivian soll jetzt als neuer Partner bei dieser Zukunft helfen.

VW ID.1 kommt mit Rivian-Software

Der VW ID.1, der 2028 bei den Kunden stehen wird und gestern als erstes Konzept vorgestellt wurde, ist das erste Auto mit dieser ganz neuen Software. Volkswagen hat das selbst angedeutet, bisher aber nicht bestätigt, dieses Detail kommt von TechCrunch. Dort hat man erfahren, dass der VW ID.1 den Anfang machen wird.

Aktuell entwickelt das Joint Venture, welches von zwei Co-CEOs geleitet wird, eine neue Software-Basis in Palo Alto, Kalifornien. Außerdem gibt es noch Standorte in Nordamerika und in Europa. Gezeigt wurde die neue Software bisher noch nicht.

Interessant ist jedoch, dass Volkswagen nicht auf die SSP-Plattform wartet, der VW ID.1 nutzt eine angepasste Version der MEB-Plattform. Es ist noch unklar, ob auch andere MEB-Modelle mit der neuen Software entwickelt werden. Beim Infotainment nutzt Rivian übrigens Android Automotive als Basis, wie auch erste VW-Marken.

Bei Porsche und Audi kommt das OS von Google als Open Source-Version zum Einsatz, mit einem Store, den Volkswagen selbst betreut. Mal schauen, wie das dann in diesem Fall aussieht und woher die Apps und Dienste im Auto kommen.