VW ID.1: Volkswagen plant ganz neue Software

Wir haben schon vor ein paar Tagen darüber berichtet, dass die Software-Strategie von Volkswagen mittlerweile sehr komplex und durcheinander ist. Doch VW plant einen Neustart und Rivian soll jetzt als neuer Partner bei dieser Zukunft helfen.

VW ID.1 kommt mit Rivian-Software

Der VW ID.1, der 2028 bei den Kunden stehen wird und gestern als erstes Konzept vorgestellt wurde, ist das erste Auto mit dieser ganz neuen Software. Volkswagen hat das selbst angedeutet, bisher aber nicht bestätigt, dieses Detail kommt von TechCrunch. Dort hat man erfahren, dass der VW ID.1 den Anfang machen wird.

Vw Id1 Konzept Seite

Aktuell entwickelt das Joint Venture, welches von zwei Co-CEOs geleitet wird, eine neue Software-Basis in Palo Alto, Kalifornien. Außerdem gibt es noch Standorte in Nordamerika und in Europa. Gezeigt wurde die neue Software bisher noch nicht.

Interessant ist jedoch, dass Volkswagen nicht auf die SSP-Plattform wartet, der VW ID.1 nutzt eine angepasste Version der MEB-Plattform. Es ist noch unklar, ob auch andere MEB-Modelle mit der neuen Software entwickelt werden. Beim Infotainment nutzt Rivian übrigens Android Automotive als Basis, wie auch erste VW-Marken.

Bei Porsche und Audi kommt das OS von Google als Open Source-Version zum Einsatz, mit einem Store, den Volkswagen selbst betreut. Mal schauen, wie das dann in diesem Fall aussieht und woher die Apps und Dienste im Auto kommen.

  1. CullenTrey 🎖
    sagt am

    Sehe ich das richtig, dass die ernsthaft schon wieder die Handballenablage unter dem Hauptdisplay mit Touchflächen für Temperatur und Lautstärke versehen haben?
    Lernen die Deppen eigentlich gar nichts?

    Antworten
    1. Sven Jacob ☀️
      sagt am zu CullenTrey ⇡

      Also, ich muss zugeben, dass ich den Bildschirm immer „freischwebend“ bediene, ich habe da noch nie meinen Handballen abgelegt… ;-)

      Antworten
    2. René H. 🔆
      sagt am zu CullenTrey ⇡

      Physische Bedienungshilfen gibt’s bestimmt im Zubehörshop des Herstellers oder im Handel.

      Antworten
    3. Mick 🪴
      sagt am zu CullenTrey ⇡

      Das nächste mal etwas genauer hinschauen, dann merkt man auch das „die Deppen“ da physische Tasten für Klima und Sitzheizung verbaut haben.

      Antworten
      1. CullenTrey 🎖
        sagt am zu Mick ⇡

        Ich kann auf dem oben eingebundenen Bild nur die unscharfe Version dessen erkennen, was auch der ID3 und der aktuelle Golf unterm Display haben: Die Touch-„Handballenablage“
        Wenn das aufgrund der Bildqualität täuschen sollte, und ich darum eines Vorurteils aufgesessen sein sollte, tut es mir natürlich leid.
        Aber wenn du mehr weißt, als das was man den Bildern entnehmen kann, darfst du dein Wissen gerne mit uns teilen , um weiteren Vorurteilen vorzubeugen.

        Antworten
        1. CullenTrey 🎖
          sagt am zu CullenTrey ⇡

          Und ja, ich habe mitbekommen, dass Andreas Mindt davon spricht, dass in kommenden Modellen die fünf wichtigsten Funktionen (Lautstärke, Heizung, Ventilatoren und Warnblinker) wieder Tasten bekommen sollen.
          Allerdings ist davon auf keinem der Bilder zur ID.EVERY1 Studie etwas zu sehen.
          Hier noch ein weiteres weniger unscharfes Bild: Bild anzeigen
          Also abwarten, was da in 2-3 Jahren wirklich auf den Markt kommt.

          Antworten
    4. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu CullenTrey ⇡

      Bitte keine Beleidigungen, das gilt nicht nur für Autoren und Leser, sondern auch für VW-Mitarbeiter.

      Antworten
      1. René H. 🔆
        sagt am zu Oliver Schwuchow ⇡

        Bitte besondere Nachsicht für VW und dessen Mitarbeiter! 😂

        Antworten
    5. stefan 🪴
      sagt am zu CullenTrey ⇡

      deppen….schauen sie besser hin depp

      Antworten
    6. ChrisH ☀️
      sagt am zu CullenTrey ⇡

      zeig mir das Fahrzeug welches eine Handballenauflage hat, mal darüber nachdenken was man schreibt 😉

      Antworten
      1. CullenTrey 🎖
        sagt am zu ChrisH ⇡

        Du hast bei den aktuellen VW Modellen unter dem Hauptdisplay eine abgewinkelte Fläche (auf der sich Touchelemente für Klima und Lautstärke befinden). Wenn man versucht das Display während der Fahrt zu bedienen, landet man bei einer Bodenwelle gerne mal mit dem Handballen genau auf dieser Fläche -> Handballenablage.

        Antworten

