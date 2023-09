Warcraft für Smartphones: Blizzard möchte Android- und iOS-Spieler abholen

Es ist jetzt schon über ein Jahr her, dass wir hier über Warcraft Arclight Rumble für Android und iOS berichtet haben, ein offizielles Warcraft-Spiel von Blizzard. Es kam in ersten Berichten weniger gut an, daher bekam es einen neuen Namen spendiert.

Das „Arclight“ wurde gestrichen und Warcraft Rumble lautet jetzt der offizielle Titel für das mobile Spiel. Und die Entwicklung scheint weitestgehend abgeschlossen, denn nach der Testphase ist die App jetzt in den jeweiligen Stores online gegangen.

Blizzard möchte ab heute iOS-Spieler im Apple App Store abholen und die Android-Spieler können im Google Play Store vorbeischauen. Ein Datum gibt es noch nicht, im App Store ist der 31. Dezember notiert, aber das dürfte noch ein Platzhalter sein.

Kommentar: Meine Meinung zu Starfield Ich hatte ehrlich gesagt sehr große Erwartungen an Starfield, denn Redfall war für mich eher eine Enttäuschung und seit dem Launch-Jahr fehlt mir dann doch mal der ein oder andere […]18. September 2023 JETZT LESEN →

-->