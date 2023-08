Warcraft für Smartphones kommt: Blizzard leitet neue Testphase ein

Es ist jetzt schon über ein Jahr her, dass wir hier über Warcraft Arclight Rumble für Android und iOS berichtet haben, ein offizielles Warcraft-Spiel von Blizzard. Es kam in ersten Berichten weniger gut an, daher gibt es jetzt auch einen „neuen“ Namen.

Das „Arclight“ wurde gestrichen und Warcraft Rumble lautet jetzt der offizielle Titel für das mobile Spiel. Und die Entwicklung scheint weitestgehend abgeschlossen, denn Blizzard hat heute eine Testphase in den Philippinen für das Spiel gestartet.

In den kommenden Tagen und Wochen sollen weitere Länder dazustoßen, einen Termin für Warcraft Rumble haben wir aber noch nicht. Dafür hat man laut Blizzard einige Dinge seit der Beta letztes Jahr bei Warcraft Rumble überarbeitet, u.a.:

Bogenlicht-Überladung – In diesem Modus kehren Spieler:innen zu vertrauten Karten mit brandneuen Kniffen zurück.

– In diesem Modus kehren Spieler:innen zu vertrauten Karten mit brandneuen Kniffen zurück. Heroische Kampagne – Ein besonderer, handgefertigter Schwierigkeitsgrad für alle, die sich einer echten Herausforderung stellen möchten!

– Ein besonderer, handgefertigter Schwierigkeitsgrad für alle, die sich einer echten Herausforderung stellen möchten! Neue Zonen – Die Dunkelküste und das Hinterland haben im Miniaturformat ihren Auftritt in Warcraft Rumble.

– Die Dunkelküste und das Hinterland haben im Miniaturformat ihren Auftritt in Warcraft Rumble. Neue Dungeons – In Gnomeregan und den Todesminen warten altbekannte Widersacher (in Miniaturform!) auf die Spieler:innen.

– In Gnomeregan und den Todesminen warten altbekannte Widersacher (in Miniaturform!) auf die Spieler:innen. Anführer und Talente – Allen Minis wurden neue Talente spendiert, darunter auch unser neuester Anführer, Trübauge der Alte.

– Allen Minis wurden neue Talente spendiert, darunter auch unser neuester Anführer, Trübauge der Alte. Überarbeitung des PvP-Systems – Unser PvP-System wurde komplett überarbeitet und verfügt jetzt über Saisons mit Karten und Modifikatoren in Rotation.

