Warcraft für Smartphones kommt: Blizzard nennt offizielles Datum

Blizzard hat in den letzten Jahren ein eigenes Warcraft-Spiel für Smartphones (für Android und iOS) entwickelt, welches den Fokus voll auf mobile Geräte legt. Die erste Ankündigung fand im Sommer 2022 statt, jetzt gibt es auch ein Datum.

Seit ein paar Tagen ist Warcraft Rumble, so der offizielle Titel des Spiels, schon im Apple App Store und im Google Play Store gelistet und jetzt haben wir ein Datum für euch: 3. November 2023. Das Spiel erscheint also pünktlich zur BlizzCon.

Als riesiger Fan von Warcraft 3, was ich in meiner Jugend intensiv gezockt habe, bin ich mal gespannt, wie so eine moderne Version von Warcraft auf Smartphones aussieht. Weitere Details gibt es im folgenden Video und auf der offiziellen Seite.

Ich bin skeptisch, so ehrlich will ich sein, aber das liegt an zwei Dingen: Ich liebte das alte Konzept von Warcraft und das ist ein Neuanfang und ich bin grundsätzlich gar kein großer Fan von mobilen Spielen, die voll auf In-App-Käufe ausgelegt sind.

