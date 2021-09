Wear OS 3: Google legt Fokus auf bessere App-Qualität

Google hat sich diese Woche bei den Android-Entwicklern gemeldet und bekannt gegeben, dass es neue Richtlinien für Wear OS-Apps gibt. Apps werden nun in drei Kategorien unterteilt: Basic, Better und Best. Die neuen Richtlinien gibt es hier.

Google will Wear OS besser machen

Zugegeben, die „Basis“ ist nicht besonders anspruchsvoll, aber langfristig könnte das die Qualität durchaus verbessern. Zum einen wissen Entwickler nun, was sich Google bei einer App für Wear OS vorstellt und Google kann gute Apps pushen.

Im Apple App Store oder Google Play Store werden auch gerne mal Apps gepusht, die bestimmte Funktionen (zum Beispiel nach einem großen Update) unterstützen. Die Unternehmen pushen gerne Entwickler, die sich Mühe mit den Apps geben.

Was das aber vor allem auch bedeutet: Google gibt sich endlich mehr Mühe mit Wear OS und strebt eine bessere Qualität an. Ob die Entwickler mitziehen ist eine andere Frage, aber auch das können Google und die Partner beeinflussen.

Mit der Samsung Galaxy Watch 4 gibt es jetzt die erste Smartwatch mit Wear OS 3 und weitere werden folgen, vermutlich auch eine Pixel Watch von Google selbst. Und je größer der Marktanteil wird, desto eher machen die Entwickler mit.

Wird dieser Plan aufgehen? Das wird sich zeigen, aber es ist schön zu sehen, dass Wearables nicht mehr lieblos von Google behandelt werden und man eine bessere Plattform anstrebt. Das ist wichtig für das komplette Android-Ökosystem.

