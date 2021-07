Wear OS: Fossil will eine „bestmögliche“ Smartwatch zeigen

Fossil war viele Jahre das Zugpferd von Wear OS und nachdem LG, Samsung und Co. der Plattform den Rücken kehrten, brachte die Fossil Group mit all ihren Marken ein Modell nach dem anderen auf den Markt. Dann wurde es aber ruhiger.

Letztes Jahr gab es nur eine Gen 5E und keine Gen 6 zu sehen und die ist bis heute kein besonders guter Deal. Außerdem spendierte man ein paar Modellen noch LTE, aber auch das ist jetzt kein besonders großer Schritt bei den Wearables.

In diesem Jahr wird sich das wieder ändern, denn nachdem Google und Samsung bekannt gegeben hatten, dass sie nun gemeinsam an Wear OS arbeiten, bestätigte Fossil, dass eine Premium-Smartwatch mit dieser Version geplant ist.

Diese Woche bestätigte Qualcomm, dass es passend zu diesem Schritt auch mal wieder einen neuen Wear-Chip der Snapdragon-Reihe geben wird. Vermutlich wird es der Snapdragon Wear 5100 und Fossil wird diesen dann auch nutzen.

In der Pressemitteilung von Qualcomm kommt Fossil nämlich zu Wort und bestätigt dort, dass man zusammenarbeitet und selbst die „bestmögliche Smartwatch“ in diesem Jahr auf den Markt bringen möchte – mehr Details gibt es nicht.

Schön zu sehen, dass sich bei Wear OS im zweiten Halbjahr viel tun wird und wir viele spannende Uhren sehen werden. Nur schade, dass Fossil bereits bestätigt hat, dass die neue Wear-Version nicht für ältere Modelle kommen wird.

At Fossil Group, we are always striving for new innovation and increased performance in our products. Thanks to our continued partnership with Qualcomm and the launch of our upcoming smartwatches later this year, Fossil believes it’s bringing the best possible Wear OS smartwatch to the market this year.