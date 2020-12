Wear OS: Oppo Watch erhält größeres Update

Oppo hat scheinbar damit begonnen ein größeres Update für die Oppo Watch mit Wear OS zu verteilen. Es handelt sich dabei um das „H MR2“-Update, welches Google im Sommer ankündigte und Fossil ebenfalls seit ein paar Tagen verteilt.

Oppo Watch: Bessere Akkulaufzeit und Performance

Google verspricht mit dem Update für Wear OS unter anderem eine etwas bessere Akkulaufzeit und Performance und ein Nutzer bei Reddit bestätigt das. Außerdem gibt es Schlaftracking rund um die Uhr und noch zahlreiche neue Watchfaces.

Die ersten Nutzer haben das größere Update also bereits erhalten, aber es handelt sich wie immer um einen Rollout in Phasen. Es ist also möglich, dass ihr noch ein paar Wochen warten müsst, bis euch das Wear OS-Update angeboten wird.

Die Oppo Watch mit Wear OS gibt es in zwei Größen, einmal mit 41 mm für knapp 180 Euro und als Version mit 46 mm inklusive LTE für knapp 320 Euro.

