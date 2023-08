Weg von Android? Plant Xiaomi ein eigenes MiOS

Hat Xiaomi ein eigenes Betriebssystem für die Zukunft geplant? Ja, danach sieht es derzeit aus und es nennt sich wohl Xiaomi MiOS. Die entsprechende URL in China wurde bereits erworben und Basis ist wohl die Open Source-Version von Android.

Verabschiedet sich Xiaomi also von Android für Smartphones, ähnlich wie Huawei das mit HarmonyOS getan hat? Vermutlich nicht. Jedenfalls vorerst. Das neue OS soll nämlich zunächst die Basis für das erste Elektroauto der Marke ab 2024 sein.

Dabei bleibt es aber vermutlich nicht, denn Xiaomi hat das OS so entwickelt, dass es danach für andere Produkte wie Smart Home genutzt werden kann. Auch das erinnert an HarmonyOS. Und ich wette, dass es zur Not auf Smartphones läuft.

Ich glaube jedoch nicht, dass es derzeit konkrete Pläne für MiOS auf Smartphones gibt, jedenfalls nicht außerhalb von China. Huawei hat gezeigt, dass es gut ist, wenn man auf den Ernstfall vorbereitet ist, aber wie schwierig es ist, wenn man Android-Smartphones global ohne Google anbietet. Und das möchte Xiaomi nicht.

Huawei und der geheime Plan für die Chip-Zukunft Die US-Regierung wählte Huawei als Opfer im Handelsstreit mit China und wie die meisten von euch wissen, gab es da zwei Ereignisse, die Huawei aus dem Markt für Smartphones drängten. […]23. August 2023 JETZT LESEN →

-->