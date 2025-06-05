Wer folgt dir auf Kleinanzeigen? Jetzt kannst du es herausfinden

Die Plattform Kleinanzeigen hat eine neue Funktion eingeführt, mit der Nutzer sehen können, wer ihrem Profil folgt.

Zuvor war lediglich die Gesamtzahl der Follower sichtbar, nicht aber deren Identität. Die neue Option erlaubt es Kontoinhabern, die Profilnamen ihrer Follower einzusehen. Diese Information bleibt weiterhin nicht öffentlich einsehbar und ist nur dem jeweiligen Kontoinhaber zugänglich.

Darüber hinaus bietet die Funktion die Möglichkeit, einzelne Follower zu entfernen. So können Nutzer entscheiden, wer ihre Aktivitäten wie neue Anzeigen oder Änderungen verfolgen darf. Eine Benachrichtigung an die entfernten Follower erfolgt dabei nicht. Die Entfernung geschieht also ohne Mitteilung.

Kleinanzeigen ermöglicht Kontrolle über Follower-Aktivitäten

Die Übersicht über Follower und die Entfernungsoption ist über den Menüpunkt „Meins“ auf der Kleinanzeigen-Website sowie in den mobilen Apps abrufbar. Die Funktion wird derzeit schrittweise eingeführt und ist bereits für viele Nutzer verfügbar. Eine flächendeckende Freischaltung ist in naher Zukunft geplant.

Hintergrund dieser Entwicklung ist die sogenannte Folgen-Funktion auf Kleinanzeigen. Sie erlaubt es, über Aktivitäten bestimmter Nutzer benachrichtigt zu werden. Wer einem anderen Profil folgt, erhält Hinweise auf neue oder geänderte Anzeigen dieses Nutzers. Die nun eingeführte Einsicht in die Follower soll offenbar die Transparenz und Kontrolle über diese Interaktion erhöhen.