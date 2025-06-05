Wer folgt dir auf Kleinanzeigen? Jetzt kannst du es herausfinden

Handel

Die Plattform Kleinanzeigen hat eine neue Funktion eingeführt, mit der Nutzer sehen können, wer ihrem Profil folgt.

Zuvor war lediglich die Gesamtzahl der Follower sichtbar, nicht aber deren Identität. Die neue Option erlaubt es Kontoinhabern, die Profilnamen ihrer Follower einzusehen. Diese Information bleibt weiterhin nicht öffentlich einsehbar und ist nur dem jeweiligen Kontoinhaber zugänglich.

Darüber hinaus bietet die Funktion die Möglichkeit, einzelne Follower zu entfernen. So können Nutzer entscheiden, wer ihre Aktivitäten wie neue Anzeigen oder Änderungen verfolgen darf. Eine Benachrichtigung an die entfernten Follower erfolgt dabei nicht. Die Entfernung geschieht also ohne Mitteilung.

Kleinanzeigen ermöglicht Kontrolle über Follower-Aktivitäten

Die Übersicht über Follower und die Entfernungsoption ist über den Menüpunkt „Meins“ auf der Kleinanzeigen-Website sowie in den mobilen Apps abrufbar. Die Funktion wird derzeit schrittweise eingeführt und ist bereits für viele Nutzer verfügbar. Eine flächendeckende Freischaltung ist in naher Zukunft geplant.

Hintergrund dieser Entwicklung ist die sogenannte Folgen-Funktion auf Kleinanzeigen. Sie erlaubt es, über Aktivitäten bestimmter Nutzer benachrichtigt zu werden. Wer einem anderen Profil folgt, erhält Hinweise auf neue oder geänderte Anzeigen dieses Nutzers. Die nun eingeführte Einsicht in die Follower soll offenbar die Transparenz und Kontrolle über diese Interaktion erhöhen.

  1. Herr M. 🌟
    sagt am

    Die „tolle“ Funktion wurde bei mir übrigens noch nicht aktiviert. Im Bekannten- und Familienkreis auch noch nicht. Findet übrigens jeder ätzend. 😂

    Antworten
    1. René Hesse 🔱
      sagt am zu Herr M. ⇡

      Ach krass, ich hatte sie direkt am Tag der Ankündigung

      Antworten
      1. Herr M. 🌟
        sagt am zu René Hesse ⇡

        Vielleicht bin ich auch zu blöd…
        Ich denke es steht dann unter „Meins“ und ich klicke einfach auf die Anzahl der Follower um die Anzeige zu erhalten. Aber wie gesagt, es sieht noch alles aus wie immer.

        Vielleicht liegt es ja auch daran dass ich Android nutze.

        Antworten
  2. Chris. 🌟
    sagt am

    und das ist datenschutzmässig so akzeptabel? Ichweissjanicht :(

    Antworten
    1. Herr M. 🌟
      sagt am zu Chris. ⇡

      Habe ich mich auch gefragt. Bedarf es da nicht zumindest einer Zustimmung?

      Antworten

