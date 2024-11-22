WhatsApp beendet den Sprachnachrichten-Frust

An Sprachnachrichten scheiden sich die Geister. Einerseits verleihen sie der Kommunikation eine persönliche Note und ermöglichen es, die Stimme einer nahestehenden Person auch aus der Ferne zu hören, anderseits rauben sie oftmals unnötig Zeit. Manchmal sind Situationen wie laute Umgebungen oder lange Nachrichten einfach nicht ideal, um sie sofort anzuhören.

Sprachnachrichten ohne Hören verstehen

Für solche Fälle führt WhatsApp eine neue Funktion ein: die Transkription von Sprachnachrichten. Diese Funktion wandelt Sprachnachrichten in Text um, sodass Nutzer jederzeit auch in Textform informiert bleiben können.

Die Transkription findet ausschließlich auf dem Gerät statt, d.h. weder WhatsApp noch Dritte haben Zugriff auf die Inhalte. Die Funktion kann über die Einstellungen aktiviert und die gewünschte Sprache ausgewählt werden.

Der Rollout der Transkriptionen startet in den nächsten Wochen für einige Sprachen und soll in den kommenden Monaten auf weitere Sprachen ausgeweitet werden. WhatsApp plant, diese Funktion kontinuierlich zu verbessern. Weitere Details zur Verfügbarkeit und Funktionsweise sind online verfügbar.