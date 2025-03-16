WhatsApp bekommt bald bessere Chats
Meta arbeitet derzeit an einer neuen Funktion für Chats, welche die Übersicht in diesen erleichtern soll. Die Neuerung wird aktuell in der Beta getestet und man hat die Funktion bei WABetaInfo bereits aktivieren können und Screenshots davon.
Wie man auf diesen sieht, wurde die Übersicht bei Antworten auf Nachrichten mit der neuen Version von WhatsApp optimiert. Vor allem in Gruppen könnte das eine willkommene Neuerung sein, sie soll aber auch für normale Chats verteilt werden.
Ich frage mich warum whatsapp die Chats so eng programmiert. Sollen die doch die ganze Breite des Displays beanspruchen so werden die automatisch größer.
Hör mir auf mit Gruppen 😤
WhatsApp wird immer mehr wie Kinderladen von Telegram. Es soll ein einfacher Messanger sein.
Folgende Funktionen lassen sich seit Jahren nicht unterdrücken wir Sprachnachrichten und eine explizite App fürs IPad, obwohl davon 100 Millionen verkauft werden gibt’s nicht.
Aha.
Hat Signal schon länger, finde es aber auch da nicht wirklich hilfreich. D: