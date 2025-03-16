WhatsApp bekommt bald bessere Chats

Meta arbeitet derzeit an einer neuen Funktion für Chats, welche die Übersicht in diesen erleichtern soll. Die Neuerung wird aktuell in der Beta getestet und man hat die Funktion bei WABetaInfo bereits aktivieren können und Screenshots davon.

Wie man auf diesen sieht, wurde die Übersicht bei Antworten auf Nachrichten mit der neuen Version von WhatsApp optimiert. Vor allem in Gruppen könnte das eine willkommene Neuerung sein, sie soll aber auch für normale Chats verteilt werden.