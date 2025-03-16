Social

WhatsApp bekommt bald bessere Chats

Autor-Bild
Von
| 5 Kommentare
Whatsapp Logo Icon 2021 Header

Meta arbeitet derzeit an einer neuen Funktion für Chats, welche die Übersicht in diesen erleichtern soll. Die Neuerung wird aktuell in der Beta getestet und man hat die Funktion bei WABetaInfo bereits aktivieren können und Screenshots davon.

Wie man auf diesen sieht, wurde die Übersicht bei Antworten auf Nachrichten mit der neuen Version von WhatsApp optimiert. Vor allem in Gruppen könnte das eine willkommene Neuerung sein, sie soll aber auch für normale Chats verteilt werden.

Whastapp Threads Neu

5 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Max 🔱
    sagt am

    Ich frage mich warum whatsapp die Chats so eng programmiert. Sollen die doch die ganze Breite des Displays beanspruchen so werden die automatisch größer.

    Antworten
  2. Matze50 🌀
    sagt am

    Hör mir auf mit Gruppen 😤

    Antworten
  3. Gast 💎
    sagt am

    WhatsApp wird immer mehr wie Kinderladen von Telegram. Es soll ein einfacher Messanger sein.

    Folgende Funktionen lassen sich seit Jahren nicht unterdrücken wir Sprachnachrichten und eine explizite App fürs IPad, obwohl davon 100 Millionen verkauft werden gibt’s nicht.

    Antworten
    1. Tom 🍀
      sagt am zu Gast ⇡

      Aha.

      Antworten
  4. Wom 🪴
    sagt am

    Hat Signal schon länger, finde es aber auch da nicht wirklich hilfreich. D:

    Antworten

