WhatsApp: Einkaufen über die App

WhatsApp wird Geschäften eine Option bieten, die das Shoppen direkt über die App ermöglichen soll. Steht ihr also zum Beispiel gerade in eurer neuen und leeren Wohnung und wollt euch ein Sofa kaufen, dann schaut ihr es euch nicht im Laden an, sondern schreibt direkt einem Geschäft über die WhatsApp-App.

Kleiner Spaß am Rande, aber das ist das Beispiel, was WhatsApp für das Promo-Video genutzt hat. Interessant ist, dass ein Geschäft mit euch schreiben, einen konkreten Vorschlag machen und ihr dieses Produkt dann direkt über WhatsApp kaufen könnt. Ein Thema, welches voll im Fokus von Facebook steht.

WhatsApp: Monetarisierung ist nicht leicht

Das mit der Monetarisierung von WhatsApp ist wohl gar nicht so leicht und Anfang 2020 hat man die Pläne für mehr Werbung gestoppt. Und die paar Werbeanzeigen in den WhatsApp Status-Meldungen dürfte sicher nicht das sein, was sich Facebook vom Umsatz des weltweit erfolgreichsten Messengers erhofft hat.

Solange Facebook aber nur mit solchen Dingen experimentiert, ist das für mich okay. Immerhin muss man als Nutzer aktiv werden, damit einem sowas begegnet und Geschäfte direkt anschreiben. Da ich nicht über einen Chat auf dem Handy einkaufen möchte, wird mir diese neue Option vermutlich nie begegnen.

