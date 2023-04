WhatsApp-Sticker selber machen: So einfach geht es mit euren eigenen Fotos

WhatsApp ermöglicht in der Desktopversion bereits seit geraumer Zeit aus Fotos eigene Sticker zu erstellen. Mittlerweile klappt das auch mobil recht gut.

Apple erlaubt es in der iOS-Fotogalerie Objekte bzw. Personen in Bildern einfach freizustellen. Dazu muss nur das Hauptelement des Bildes gedrückt gehalten werden, um es anschließend weiterverwenden zu können.

Lässt man das so freigestellte Bild wieder los, erscheint ein kleiner Teilen-Button, über den das freigestellte Element an andere Apps übergeben werden kann. Das funktioniert seit geraumer Zeit und ist nicht die Möglichkeit, auf die ich heute kurz hinweisen möchte.

Fotos in WhatsApp-Sticker verwandeln

Es ist inzwischen nämlich möglich, durch eine leicht abgewandelte Aktion WhatsApp Sticker direkt aus den freigestellten Elementen zu erstellen. Dabei geht man vor wie üblich, startet also den Freistellungsprozess, muss dann allerdings das freigestellte Element gedrückt halten und wischt mit einem weiteren Finger auf den Homescreen, um dort WhatsApp zu starten.

Von dort aus begibt man sich in den gewünschten Chat und lässt erst dort das freigestellte Objekt aus dem Foto wieder los. WhatsApp erzeugt dann automatisch einen Sticker daraus, der auch für einen späteren schnellen Zugriff als Favorit abgelegt werden kann.

Wem das alles zu fummelig ist, der kann das freigestellte Objekt auch innerhalb der Fotos kopieren und an in den WhatsApp Chat manuell einfügen.

Möchte man beeinflussen, was am Ende auf dem Sticker in welcher Größe zu sehen ist, sollte man vor der ganzen Prozedur das Foto entsprechend beschneiden.

Ich habe ein kleines Video vom Vorgehen angefertigt, welches ich nachfolgend eingebunden habe. Eventuell ist das Feature ja für den ein oder anderen nützlich.

iOS: freigestellte Fotos in #WhatsApp Sticker umwandeln, funktioniert inzwischen super easy. 👏 pic.twitter.com/96JzX8ZPVX — René Hesse (@ReneHesse) April 3, 2023

Unter Android könnte ich diese Funktionsweise leider noch nicht nachstellen. Eventuell funktioniert es auf dieser Plattform anders. Da bin ich auf eure Hinweise angewiesen.

Eine weitere Möglichkeit, neue WhatsApp Sticker einfach über eine externe App hinzuzufügen, habe ich vor geraumer Zeit vorgestellt. Diese funktioniert weiterhin.

fraenk Mobilfunk: Ab heute gibt es mehr Datenvolumen für neue Freunde Der Mobilfunkanbieter fraenk erhöht ab heute das Bonus-Datenvolumen für „neue Freunde“ und alle, die diese geworben haben, deutlich. Im Zeitraum vom 4. April bis 6. Juni 2023 erhalten alle Neukunden, […]4. April 2023 JETZT LESEN →

-->