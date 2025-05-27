WhatsApp ist ab sofort offiziell auf dem iPad verfügbar

Ab sofort ist WhatsApp auch für das iPad verfügbar. Das hatte sich bereits angedeutet. Die Anwendung bietet auf dem Tablet dieselben Funktionen wie auf anderen Plattformen, darunter Textnachrichten, Sprach- und Videoanrufe mit bis zu 32 Teilnehmern sowie Bildschirmfreigabe.

Nutzer können sowohl die Front- als auch die Rückkamera des iPads nutzen. Die App ist mit iPadOS-Funktionen wie Split View, Slide Over und Stage Manager kompatibel und unterstützt Zubehör wie das Magic Keyboard und den Apple Pencil.

WhatsApp auf dem iPad: Datenschutz und Synchronisierung

Die App nutzt die bestehende Multi-Geräte-Technologie von WhatsApp, um Inhalte zwischen verschiedenen Geräten zu synchronisieren. Persönliche Daten wie Nachrichten und Anrufe sind durch Ende-zu-Ende-Verschlüsselung geschützt. Funktionen wie eine Chatsperre bieten zusätzlichen Schutz, insbesondere bei gemeinsam genutzten Geräten, heißt es von Meta.

Die iPad-Version steht ab sofort im App Store zum Download bereit. Überschaubare Einschränkungen bestehen hinsichtlich der Nutzung bestimmter Multitasking-Funktionen, die nur auf neueren iPad-Modellen verfügbar sind.

Die Entwickler weisen darauf hin, dass es sich bei der App-Version für das iPad um einen „ersten Schritt“ handelt und dass zukünftige Erweiterungen geplant sind.