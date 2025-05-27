Dienste

WhatsApp ist ab sofort offiziell auf dem iPad verfügbar

Ab sofort ist WhatsApp auch für das iPad verfügbar. Das hatte sich bereits angedeutet. Die Anwendung bietet auf dem Tablet dieselben Funktionen wie auf anderen Plattformen, darunter Textnachrichten, Sprach- und Videoanrufe mit bis zu 32 Teilnehmern sowie Bildschirmfreigabe.

Nutzer können sowohl die Front- als auch die Rückkamera des iPads nutzen. Die App ist mit iPadOS-Funktionen wie Split View, Slide Over und Stage Manager kompatibel und unterstützt Zubehör wie das Magic Keyboard und den Apple Pencil.

WhatsApp auf dem iPad: Datenschutz und Synchronisierung

Die App nutzt die bestehende Multi-Geräte-Technologie von WhatsApp, um Inhalte zwischen verschiedenen Geräten zu synchronisieren. Persönliche Daten wie Nachrichten und Anrufe sind durch Ende-zu-Ende-Verschlüsselung geschützt. Funktionen wie eine Chatsperre bieten zusätzlichen Schutz, insbesondere bei gemeinsam genutzten Geräten, heißt es von Meta.

Die iPad-Version steht ab sofort im App Store zum Download bereit. Überschaubare Einschränkungen bestehen hinsichtlich der Nutzung bestimmter Multitasking-Funktionen, die nur auf neueren iPad-Modellen verfügbar sind.

Die Entwickler weisen darauf hin, dass es sich bei der App-Version für das iPad um einen „ersten Schritt“ handelt und dass zukünftige Erweiterungen geplant sind.


  1. Ivan ☀️
    sagt am

    Sorry, aber jeder der WhatsApp zum telefonieren nutzt würde ich gerne in meinem WhatsApp blockieren :-D
    Das ist einfach nur schrecklich…

    Aber sehr sehr schön, dass es die App auch endlich fürs Ipad gibt. Scheint bisher super zu funktionieren.
    Für Android ist aber noch nichts raus? Also Android Tablets.

    Antworten
  2. Kurt 🔅
    sagt am

    nice gleich mal testen wie so ein iPad am Ohr sich zum telefonieren eignet.

    Antworten
    1. René Hesse 🔱
      sagt am zu Kurt ⇡

      Ich würde dafür so ein ganz verrücktes Nischenprodukt wie Kopfhörer nutzen

      Antworten
      1. Kurt 🔅
        sagt am zu René Hesse ⇡

        dazu braucht man aber erstmal Kopfhörer mit nem Mikrofon..

        Antworten
        1. René Hesse 🔱
          sagt am zu Kurt ⇡

          Jeder hat heutzutage ein Mikrofon. Wovon sprichst du? 😀

          Antworten
          1. Kurt 🔅
            sagt am zu René Hesse ⇡

            ich hab kein Mikrofon? wofür auch?
            oder meinste dass das iPad ein Mikrofon hat? wusste ich ehrlich gesagt nicht.

            Antworten
            1. René Hesse 🔱
              sagt am zu Kurt ⇡

              Wovon genau sprichst du? Heutzutage hat doch jeder Kopfhörer auch ein Mikrofon verbaut oder redest du jetzt von so Retrokopfhörern mit Kabel? Und selbstverständlich hat ein iPad Mikrofone 😄

              Antworten
              1. Martin 🪴
                sagt am zu René Hesse ⇡

                Selbst „Retrokopfhörer mit Kabel“ haben seit 2003 ein Mikrofon. :-D

                Antworten
              2. Kurt 🔅
                sagt am zu René Hesse ⇡

                ja ich sprach von normalen Kopfhörer hab Teufel Over Ear Kopfhörer mit Kabel hab da kein Mikrofon dran xD sind von 2021
                okay das mit dem iPad wusste ich nicht.

                Antworten
                1. René Hesse 🔱
                  sagt am zu Kurt ⇡

                  Ich wusste gar nicht, dass sowas noch gebaut wird 😆

                  Antworten

