WhatsApp: Neue Funktion für Chats angekündigt

WhatsApp hat diese Woche eine neue Funktion für Chats angekündigt, die sich „Chatsperre“ nennt und eigentlich fast schon selbsterklärend ist. Ihr könnt Chats in der App sperren und diese verschwinden dann in einem eigenen Ordner, der sich „Gesperrte Chats“ nennt. Diesen findet ihr dann in der App ganz oben beim Archiv.

Neue Nachrichten von Chats aus diesem Ordner werden nicht gepusht und ihr habt nur mit dem Gerätepasswort einen Zugriff auf den Ordner. Alternativ könnt ihr auch die Gesichtserkennung oder den Fingerabdrucksensor vom Smartphone nutzen.

Die Chatsperre für WhatsApp wird ab sofort nach und nach für alle Nutzer verteilt und mit einem kommenden Update wird man dann auch ein eigenes Passwort für diesen Ordner anlegen können. Darüber hinaus will WhatsApp auch das Sperren für Begleitgeräte nachreichen. Ein Datum für diese zwei Funktionen gibt es noch nicht.

