Der elektrische VW Polo: Volkswagen startet in eine zweite ID-Ära

Weg mit den Zahlen, her mit neuer und besserer Software, die auf Android basiert, und runter mit den Einstiegspreisen für Elektroautos, das hat sich Volkswagen für 2026 vorgenommen und der erste VW ID Polo wird der entscheidende Schritt sein.

Es ist das erste Elektroauto von VW, welches wieder einen klassischen Namen hat, wenn man jetzt mal den e-Golf ignoriert. Ich rede hier über die Ära der ID-Modelle mit eigener Elektro-Plattform. Und da startet schon bald die zweite Elektro-Ära.

Den neuen VW ID.3 Neo haben wir bereits gesehen, da war Volkswagen noch nicht mutig genug, um die Zahl zu streichen, einen VW ID.2 bekommen wir aber nicht, denn am 29. April werden wird die Weltpremiere des VW ID Polo stattfinden.

Erste Details nannte VW schon Ende 2025 und wir haben den VW ID Polo bereits gesehen, wer es aber verpasst hat, der muss bis Mittwoch warten (oder mal bei Google suchen), denn VW hat diese von vielen Quellen wieder entfernen lassen.

Achja, der VW ID Polo wird auch der erste Elektro-GTI, wenn auch leider nur mit einem Frontantrieb, weil man die Plattform für die kompakten Modelle so aufgebaut hat. Ein VW ID.3 GTI wurde auch schon bestätigt und folgt dann ebenfalls 2026.