Wolt beendet Rewards-Programm

Das Lieferunternehmen Wolt kündigt die Einstellung seines Kundenbindungsprogramms „Wolt Rewards“ zum 21. Juli 2025 an.

Bis zu diesem Datum können Nutzer weiterhin Punkte sammeln und für Bestellungen einlösen. Nach dem Stichtag verlieren nicht eingelöste Punkte ihre Gültigkeit, es sei denn, sie stammen aus bereits abgeschlossenen Challenges. In diesem Fall werden sie als Gutschein oder Guthaben gutgeschrieben. Punkte aus unvollständigen Challenges sowie nicht beanspruchte Punkte verfallen.

Einstellung des Wolt Belohnungssystems

Nach dem offiziellen Ende des Programms sind keine Teilnahmeaktionen oder Challenges mehr möglich. Das reguläre Nutzerkonto und andere Wolt-Dienste bleiben davon unberührt. Das Unternehmen kündigt an, an neuen Angeboten und personalisierten Vorteilen zu arbeiten, äußert sich jedoch nicht konkret zu Umfang oder Startzeitpunkt.

Der Kundenservice steht für Rückfragen bereit. Weitere Details zu möglichen Nachfolgeprogrammen oder Alternativen wurden bislang nicht bekannt gegeben.

Nachtrag: Statement vom Anbieter