Wonderful 101: Remastered bei Kickstarter gestartet

Vor ein paar Tagen wurde bekannt, dass Wonderful 101 für die Nintendo Switch, die Xbox One und PlayStation 4 kommen soll. Es stand im Raum, dass das Spiel über Kickstarter finanziert werden soll und mittlerweile ist die Kampagne online.

Die Xbox ist (noch) nicht dabei, dafür kam die Kampagne in der Nacht schon so gut an, dass die Switch-Version, die PS4-Version und die PC-Version bereits über Kickstarter finanziert wurden und man vermutlich sehr bald die Million knackt.

-->

Es gibt noch zwei Ziele, die zum Zeitpunkt des Artikels nicht erreicht wurden, einmal bei 1 Million und dann noch bei 1,5 Millionen, weitere könnten folgen. Mit knapp 30 Euro ist man dabei, der Release soll im April 2020 stattfinden.

Nintendo Switch: Keine Angst vor der PlayStation 5 und Xbox Series X Ende 2020 werden wir den „Console War 2.0“ sehen, denn Sony und Microsoft haben sich mal wieder dazu entschieden ihre neue Konsolengeneration zeitgleich auf den Markt zu bringen. Die PlayStation 5 steht bei Sony und die Xbox Series X bei…3. Februar 2020 JETZT LESEN →

Beitrag teilen

-->