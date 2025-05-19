WOW: Streamingdienst will moderner werden

Die Grundlage von WOW, dem Streamingdienst von Sky, gilt jetzt nicht zwingend als modern und wer die Apps nutzt, der weiß genau, wovon ich rede. Daher geht man das jetzt endlich an und hat sich dafür Hilfe geholt. WOW bekommt bald eine neue Plattform, und zwar eine globale von NBCUniversal (kennt man von Peacock).

WOW steht vor einem Neustart

Mit diesem kleinen „Relaunch“ gibt es dann auch neue Funktionen, wie Profile, eine bessere Suche, die auch mal kleine Fehler verzeiht, eine optimierte Optik und einen Bereich für bessere Vorschläge, bei denen auch Plattformen genutzt werden, die Kritiken zu Serien und Filmen veröffentlichen (Rotten Tomatoes ist ein Beispiel).

Und was ist mit 4K und Dolby Atmos? Das ist weiterhin nicht dabei, auch wenn es bei den meisten WOW-Nutzern sicher an erster Stelle auf der Wunschliste steht. Doch man arbeitet weiterhin daran und will den Schritt gehen. Jetzt wurde erst die technische Grundlage mit einer neuen Plattform gelegt und der Rest folgt später.

Es hat sich schon letztes Jahr angedeutet, dass der Schritt jetzt wirklich kommt, auch wenn es Sky seit Jahren verspricht. Nächstes Jahr kommt aber auch HBO Max nach Deutschland und dann wird die Luft für WOW dünner. Man muss also vorher nachbessern und wenigstens technisch auf einem aktuellen Stand sein.

