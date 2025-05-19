Probleme mit Alexa+? Amazon geht in die Offensive

Dienste

Amazon kündigte im Februar eine neue Version von Alexa an, die gerne als Alexa 2.0 bezeichnet wird, deren Titel jedoch Alexa+ lautet. Kann mehr, kostet aber auch Geld. Irgendwann jedenfalls, momentan befindet sich Alexa+ in der Testphase.

Diese Testphase läuft jedoch erstaunlich ruhig und daher hat Reuters mal etwas recherchiert und konnte keine Nutzer finden, die Alexa+ bereits nutzen. Das sei aber nicht wahr, so Amazon, die dazu sogar ein offizielles Statement verschicken.

Es ist einfach falsch zu sagen, dass Alexa+ für Kunden nicht verfügbar ist – diese Behauptung ist falsch. Hunderttausende von Kunden haben Zugang zu Alexa+ und wir laden ständig weitere Kunden ein, die einen frühen Zugang beantragt haben.

Es gibt also „hunderttausende“ Nutzer, aber in sozialen Medien findet man diese nicht wirklich, das hat mich auch schon gewundert. Die Meldung scheint aber bei Amazon angekommen zu sein, denn wie Engadget berichtet, gab es am Freitag direkt eine neue Welle an Mails, die Nutzer zur Testphase von Alexa+ einluden.

Amazon Alexa mit holprigem Start

Doch man kann nicht abstreiten, dass es ein sehr holpriger Start ist. Medien hat Amazon nicht gezielt zum Test eingeladen und drei Monate später ist es eben doch sehr ruhig. Wie man hört, fehlen bei Amazon Alexa+ auch noch viele Funktionen.

Langfristig soll Amazon Alexa+ auch nach Deutschland kommen, aber es fehlen noch sämtliche Details. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Amazon diese später in diesem Jahr nennt, wenn die ganz neue Alexa-Hardware kommt, die speziell für Alexa+ ausgelegt ist. Im Sommer wird sich bei Alexa 2.0 aber wohl nicht viel tun.

PS: Mich würde übrigens eine ganz andere Frage interessieren, denn nicht die Zahl der Beta-Tester ist spannend, sondern ob diese Alexa+ aktiv nutzen. Daten dazu gibt es keine und ich vermute, dass sie Amazon auch nicht offiziell nennen wird.

