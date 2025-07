Splinter Cell: Das Remake hat wohl ein Release-Jahr

Ubisoft kündigte 2021 an, dass Splinter Cell ein Remake bekommen wird, aber nach der Ankündigung wurde es ruhig. Was auch daran lag, dass die Entwicklung damals erst startete und so ein Spiel mehrere Jahre benötigt. Jetzt gibt es neue Details.

Da sich Ubisoft mittlerweile in einer Krise befindet und sogar über einen Verkauf nachdenkt, haben einige vermutet, dass Splinter Cell eingestellt wurde. Doch der sehr gut informierte Tom Henderson hat sich umgehört und liefert Informationen.

Splinter Cell Remake kommt 2026

Die Entwicklung bei Ubisoft Toronto läuft gut, das Team nutzt die Snowdrop-Engine (bekannt von Spielen wie Avatar: Frontiers of Pandora oder Star Wars Outlaws) und man könnte bald etwas zeigen, ein Release ist nämlich derzeit für 2026 geplant.

Pläne können sich immer ändern, aber ein Teaser zu den Game Awards 2024 im Dezember oder Anfang 2025 wäre möglich. Ich bin gespannt, denn das Original war für mich damals ein Highlight und ich hoffe daher sehr, dass das Remake gut wird.

-->