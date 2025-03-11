Gaming

Xbox: Microsoft hat eine Überraschung für Ende 2025 geplant

Microsoft plant angeblich eine neue Xbox für 2027, darüber haben wir erst gestern berichtet. Heute hat sich Jez Corden erneut gemeldet und bekräftigt, dass das der Fall sein wird. Doch es wird noch in diesem Jahr neue Xbox-Hardware geben.

Passend zum Weihnachtsgeschäft steht angeblich ein neuer Handheld mit Xbox-Logo an. Es soll sich um einen vollwertigen PC-Handheld handeln, es gibt also den Store von Microsoft, man wirbt mit dem PC Game Pass und es wird auch Stores wie Steam geben. Doch Microsoft hat sich hier angeblich einen Partner ins Boot geholt.

Die Idee ist ein neuer Vorstoß in die Welt der Handhelds, es handelt sich dabei aber noch nicht um den Xbox-Handheld, den Phil Spencer letztes Jahr bestätigt hat. Der kommt erst mit der neuen Xbox-Generation, hier arbeitet man mit einem Partner (den die Quelle nicht nennt) zusammen. Und der Codename lautet wohl „Keenan“.

Xbox-Hardware hat eine Zukunft

Dieser neue Handheld soll dann eine Art „Spielwiese“ für die Zukunft von Windows auf Handhelds sein und Microsoft wird das OS mit der Zeit immer mehr optimieren. Davon profitieren dann natürlich auch andere Partner, die Handhelds entwickeln.

Microsoft verfolgt für die Zukunft der Xbox-Hardware das Ziel, dass Windows die Basis ist und wir eine große Auswahl an Hardware bekommen. Sei es von Microsoft selbst oder von Drittanbietern. Es wird ein paar Jahre dauern, bis diese sich diese neue Strategie voll entfaltet, aber Hardware hat bei der Xbox-Sparte eine Zukunft.

