Xbox-Handheld: Das Projekt macht massive Probleme

| 2 Kommentare
Microsoft plant eine neue Xbox-Generation, das hat man selbst betont, aber sie kommt nicht alleine, denn Phil Spencer bestätigte auch einen ersten Handheld für die Sparte. Doch dieses Projekt wurde laut Windows Central zunächst pausiert.

Der eigene Xbox-Handheld wurde angeblich noch nicht eingestellt, aber es gibt derzeit massive Probleme mit der dafür entwickelten Windows-Version. Diese wird vorher bei Partnern starten und es soll schon Ende des Jahres mit Asus losgehen.

Dieser Handheld, der mit einem Partner geplant ist, kommt auch. Die Hardware soll sogar genau genommen finalisiert sein, es liegt noch an der Software. Windows ist also die Schwachstelle für die Handheld-Zukunft und darauf liegt jetzt der Fokus.

2 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Kurt 🔅
    sagt am

    Windows entschlacken und die Benutzerführung optimieren.
    nutze mein LeLeGo echt gerne aber Windows 11 nervt unglaublich. Bazzite oder Steam OS ist leider keine Alternative da ich auf exe Ausführungsdateien angewiesen bin und von Tiny Builds lass ich die Finger.

    Antworten
    1. hugo 🌀
      sagt am zu Kurt ⇡

      Wie nervt dich denn, wenn das bei dem Lego? Ich nutze es ebenfalls und habe eigentlich keine Probleme mit Windows.

      Antworten

