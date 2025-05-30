Xbox-Handheld: Das Projekt macht massive Probleme

Microsoft plant eine neue Xbox-Generation, das hat man selbst betont, aber sie kommt nicht alleine, denn Phil Spencer bestätigte auch einen ersten Handheld für die Sparte. Doch dieses Projekt wurde laut Windows Central zunächst pausiert.

Der eigene Xbox-Handheld wurde angeblich noch nicht eingestellt, aber es gibt derzeit massive Probleme mit der dafür entwickelten Windows-Version. Diese wird vorher bei Partnern starten und es soll schon Ende des Jahres mit Asus losgehen.

Dieser Handheld, der mit einem Partner geplant ist, kommt auch. Die Hardware soll sogar genau genommen finalisiert sein, es liegt noch an der Software. Windows ist also die Schwachstelle für die Handheld-Zukunft und darauf liegt jetzt der Fokus.