Xbox Series X dürfte bis Anfang 2021 kaum zu finden sein

Microsoft und Sony schickten letzte Woche ihre neuen Konsolen ins Rennen, wobei die PlayStation 5 erst diese Woche in Europa starten wird. Doch neben alle dem Marketing stellt sich die Frage: Wo kann man die Konsolen eigentlich kaufen?

Aktuell ist das quasi nicht möglich und wer hofft, dass er 2020 eine neue Xbox kaufen kann, der wird es nicht leicht haben. Die Xbox Series X (und Series S) wird in diesem Quartal und im kommenden Quartal laut Microsoft nur sehr schwer zu finden sein. Man rechnet bis Ende März damit, dass die Nachfrage höher als das Angebot sein wird. Doch ab Q2 2021 sollte sich die Lage wieder entspannen.

Zum einen geht man davon aus, dass die Nachfrage mit Blick auf das Frühjahr und den Sommer zurückgehen wird und dann geht man davon aus, dass die Produktion bis dahin voll angelaufen sein wird. Es dürfte jetzt also ein paar Monate dauern, bis man die Nachfrage im Einzelhandel mit der neuen Xbox bedienen kann.

You’ll be outside of a holiday window. We’ll have supply cranking over the next, what, 4, 5, 6 months. And that’s when I expect to see really that demand profile start to be met, which will be really, really great.