Xbox Studios: Microsoft hat eine neue Strategie für Blizzard-Spiele

AAA-Spiele werden immer umfangreicher, größer und dauern daher auch immer länger in der Entwicklung. Diese zusätzliche Zeit kostet Geld und daher suchen die Entwicklerstudios neue Wege, um diese Kosten irgendwie wieder auszugleichen.

Dafür gibt es viele Wege, wie In-App-Käufe, Abstriche beim Umfang, die man dann später als DLC verkauft, oder ganz neue Spiele, die kleiner sind. Diese nennt man gerne AA-Spiele und genau diese Strategie hat Microsoft für Blizzard geplant.

Blizzard: Neues AA-Team geht an den Start

Laut Windows Central wurde ein Team innerhalb der Xbox Studios geschaffen, das aus alten Blizzard-Mitarbeitern und neuen Kräften besteht und sich Marken von Blizzard anschauen und AA-Spiele entwickeln soll, die dann schneller fertig sind.

Konkrete Projekte gibt es wohl noch nicht, aber zu Blizzard gehören Marken wie Overwatch, Warcraft, Diablo und StarCraft. Vor einem möglichen Diablo 5 könnte zum Beispiel auch Diablo 4 als Basis genutzt und ein Ableger entwickelt werden.

Dieser Ansatz ist nicht neu, auch Sony geht mittlerweile diesen Weg. AA-Spiele kosten in der Regel etwas weniger, doch da Spiele immer teurer werden, kann man dafür zum Start auch den Preis eines AAA-Spiels verlangen und später mit dem ein oder anderen Angebot arbeiten. Dieser Ansatz gilt auch für andere Xbox Studios.

Es wird ein paar Jahre dauern, bis wir die Früchte dieser neuen Projekte sehen, aber es dürfte eine Zeit der AA-Spiele von großen Studios anstehen, die dann die ganz großen Projekte, die immer länger dauern, finanzieren. Finde ich aber ehrlich gesagt gut, denn es gab in letzter Zeit viele positive Beispiele für diesen Ansatz.