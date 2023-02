Es gibt noch einen Haken: Xiaomi 13 (Pro) hat Wi-Fi 7 verbaut

Bei uns kam die Frage auf, warum die Samsung Galaxy S23-Reihe noch kein Wi-Fi 7 unterstützt, immerhin hat Qualcomm doch letztes Jahr den passenden Chip für die Partner angekündigt. Nun, die Software unterstützt das aktuell wohl noch nicht.

Das Xiaomi 13 (Pro) besitzt schon Wi-Fi 7

Xiaomi hat nämlich diese Woche bestätigt, dass das kommende Xiaomi 13 und Xiaomi 13 Pro mit Wi-Fi 7 ausgestattet sind, diese Funktion aber erst später via Update freigeschaltet wird. Das ist schön zu hören, es geht also so langsam los.

Allgemein wird Wi-Fi 7 zwar noch keine große Rolle in diesem Jahr spielen, Apple wird zum Beispiel auch darauf verzichten, aber der Standard kommt so langsam an und wir werden in diesem Monat auch noch neue Produkte mit Wi-Fi 7 sehen.

Für mich wäre das jetzt zwar nicht zwingend entscheidend für den Kauf, aber wir sprechen hier immerhin über die Flaggschiffe und da es die Technik gibt, kann man durchaus erwarten, dass die Vorzeigemodelle auch neue Standards einführen.

Die Xiaomi 13-Reihe wird Ende des Monats vorgestellt und wir hatten auch schon die ersten Euro-Preise im Blog. Bisher ist noch unklar, wann Wi-Fi 7 aktiviert wird, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass das erst Ende 2023 mit Android 14 passiert.

