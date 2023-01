Kommt das Xiaomi 13 Ultra schon im April zu uns?

Wir werden Ende des Monats die 13er-Reihe von Xiaomi für den globalen Markt in Europa sehen und das Unternehmen hat sich für eine Präsenz auf dem MWC 2023 (Mobile World Congress) entschieden. Es ist ein Event mit neuen Produkten geplant.

Zunächst habe ich vermutet, dass wir nicht nur das Xiaomi 13 und Xiaomi 13 Pro vor Ort sehen werden, sondern auch das Xiaomi 13 Ultra. Das kommende Ultra-Modell soll nämlich wieder global erhältlich sein. Doch das wird nicht passieren.

Xiaomi 13 Ultra wohl für Q2 2023 geplant

Wir müssen aber nicht lange warten, denn angeblich steht das Xiaomi 13 Ultra im April an und es ist tatsächlich für China und global geplant. Xiaomi testet das neue Flaggschiff schon, denn es wurde bereits in einer Datenbank und in MIUI entdeckt.

Das Xiaomi 12 Ultra wurde sehr positiv von einige Medien bewertet und es war sehr schade, dass Xiaomi letztes Jahr nur das Pro-Modell und eine sehr unspektakuläre T-Reihe nach Deutschland brachte. Daher bin ich auf das Xiaomi 13 Ultra gespannt.

