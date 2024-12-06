Xiaomi 15 Ultra: Neues Top-Smartphone für 2025 rückt näher

Smartphones

Das Xiaomi 15 und Xiaomi 15 Pro kennen wir bereits, die neuen Smartphones sind schon in China erhältlich. Und sie werden dann sicher wieder Anfang 2025 nach Deutschland kommen – oder jedenfalls eins davon, das Pro vermutlich eher nicht.

Das Xiaomi 15 Ultra rückt näher

Warum? Weil wir neben dem Xiaomi 15 wohl das Xiaomi 15 Ultra als neues Top-Smartphone sehen werden. Und das hat bereits mehrere Behörden passiert, diese Woche wurde es unter anderem bei der „3C“ in China gesichtet. Es geht also los.

Wann werden wir das Xiaomi 15 Ultra sehen? Das Xiaomi 14 Ultra wurde im Februar vorgestellt, im Rahmen des Mobile World Congress 2024. Wir gehen davon aus, dass es die Details zur 15er-Reihe für Europa wieder auf diesem Event geben wird.

Eine Ankündigung des Xiaomi 15 und Xiaomi 15 Ultra für Deutschland könnte also Ende Februar oder Anfang März stattfinden. Das aktuelle Ultra-Modell startete am 19. März in Deutschland, es kam in einer Version und kostete stolze 1.500 Euro.

