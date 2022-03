Xiaomi zeigt nächste Woche ein neues Gaming-Flaggschiff

Viele von euch kennen sicher Black Shark, die Gaming-Reihe von Xiaomi. Sie ist durchaus bekannt und beliebt in Europa, aber keine Reihe, die man jetzt mit einem Vertrag bei der Telekom bekommt. Black Shark-Smartphones haben keine extrem große Zielgruppe, was eigentlich auf Gaming-Smartphones allgemein zutrifft.

Doch Xiaomi hält daran fest und während andere Marken schon wieder aus dieser Kategorie ausgestiegen sind, zeigt man fleißig neue Gaming-Flaggschiffe. Nächste Woche steht die Black Shark 5-Reihe an, sie wird am 30. März in China gezeigt.

Ein Black Shark 5 für Deutschland?

Ich rechne mit einem Black Shark 5 und Black Shark 5 Pro, die beide sicher mit guten Displays, Speakern, dem Snapdragon 8 Gen 1 und Co. ausgestattet sein werden. Wenn man auf eine Sache nicht verzichten muss, dann ist das Power.

Kommen die neuen Modelle auch zu uns? Ich gehe davon aus, dass wir sie ein paar Wochen später auch in Europa sehen werden. Black Shark hat einen eigenen Online Shop für Europa, dort wird man die neuen Smartphones sicher kaufen können.

Mal schauen, ob wir dann im Herbst eine Plus-Version oder sowas sehen werden, denn Qualcomm soll ja eine noch schnellere Version des Snapdragon 8 Gen 1 für 2022 geplant haben und Gaming-Marken greifen die neuen Chips sehr gerne auf.

