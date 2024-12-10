Xiaomi hätte gerne das Apple-Ökosystem

Apple hat ein geschlossenes Ökosystem und selten ein Interesse an anderen und vor allem konkurrierenden Plattformen. Wenn es sein muss, wie bei Apple TV+ oder Apple Music, dann macht man sich die Mühe, sonst hält man sich jedoch zurück.

Google geht das mit Android ähnlich an, war aber auch schon offener und bot vor ein paar Jahren auch Wear OS (damals Android Wear) für iOS an. Doch Google und die Partner bauen mittlerweile lieber ihre eigenen Ökosysteme rund um Android auf.

Xiaomi gehört dazu und hat ein großes Ökosystem, würde aber am liebsten auch mit Apple kompatibel sein. Man arbeitet immer wieder an Lösungen, mit denen die eigenen Produkte mit Apple funktionieren, egal wie aufwändig das am Ende ist.

Bilder austauschen? Xiaomi hat eine App für Apple-Produkte entwickelt, weil Apple kein AirDrop für Partner anbietet. Es gibt mehrere Beispiele, laut Digital Chat Station will Xiaomi aber mehr. Xiaomi würde am liebsten ein Xiaomi 15 Pro verkaufen, auch wenn Kunden die Apple AirPods, eine Apple Watch und den Apple HomePod haben.

Laut Quelle erforscht man daher, wie das möglich ist, aber man kann schon jetzt sagen, dass diese Vision nicht erfolgreich sein wird. Apple teilt die Schnittstellen für eigene Produkte nicht, und sicher nicht mit Xiaomi, einem harten Konkurrenten.