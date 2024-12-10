News

Xiaomi hätte gerne das Apple-Ökosystem

Apple hat ein geschlossenes Ökosystem und selten ein Interesse an anderen und vor allem konkurrierenden Plattformen. Wenn es sein muss, wie bei Apple TV+ oder Apple Music, dann macht man sich die Mühe, sonst hält man sich jedoch zurück.

Google geht das mit Android ähnlich an, war aber auch schon offener und bot vor ein paar Jahren auch Wear OS (damals Android Wear) für iOS an. Doch Google und die Partner bauen mittlerweile lieber ihre eigenen Ökosysteme rund um Android auf.

Xiaomi gehört dazu und hat ein großes Ökosystem, würde aber am liebsten auch mit Apple kompatibel sein. Man arbeitet immer wieder an Lösungen, mit denen die eigenen Produkte mit Apple funktionieren, egal wie aufwändig das am Ende ist.

Bilder austauschen? Xiaomi hat eine App für Apple-Produkte entwickelt, weil Apple kein AirDrop für Partner anbietet. Es gibt mehrere Beispiele, laut Digital Chat Station will Xiaomi aber mehr. Xiaomi würde am liebsten ein Xiaomi 15 Pro verkaufen, auch wenn Kunden die Apple AirPods, eine Apple Watch und den Apple HomePod haben.

Laut Quelle erforscht man daher, wie das möglich ist, aber man kann schon jetzt sagen, dass diese Vision nicht erfolgreich sein wird. Apple teilt die Schnittstellen für eigene Produkte nicht, und sicher nicht mit Xiaomi, einem harten Konkurrenten.

  1. Spiritogre 🔅
    sagt am

    Geschlossenes Ökosystem kann man nur machen, wenn man da Milliarden an Resourcen reinbuttert und konkurrenzfähig ist. Es gibt einen Grund warum alle anderen neben Apple damit gescheitert sind und ihre Versuche ganz schnell wieder eingestellt haben. Und darunter waren Riesen wie Microsoft oder Samsung.

    Antworten
  2. Carlo 🔅
    sagt am

    Wäre eine sehr schöne Sache.

    Antworten
  3. Gerrit ☀️
    sagt am

    Wenn die EU so weiter macht, dann wird es bald innerhalb der EU möglich sein und genau dann sperrt die EU die chinesischen Hersteller aus ;-)

    Antworten
    1. Felix 🔆
      sagt am zu Gerrit ⇡

      Dann können wir immerhin das Google Pixel mit der Apple Watch zusammen nutzen :)

      Antworten
    2. Grizzler 🍀
      sagt am zu Gerrit ⇡

      Das die EU chinesische Hersteller sperrt, daran glaube ich noch nicht. Ggf wenn China Taiwan überfällt. Aber selbst dann vermutlich erst mit Druck aus den USA.

      Das die EU Apple zwingt deren „Ökosystem“ zu öffnen, dass kann ich mir schon eher vorstellen. Fäde ich aber auch gut :-)

      Antworten

