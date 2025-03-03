Mobilität

Xiaomi kündigt neuen E-Scooter für 600 Euro an

Xiaomi Electric Scooter 5 Max

Xiaomi hat den MWC 2025 genutzt, um mal wieder einen neuen E-Scooter auf den Markt zu bringen, in diesem Frühjahr ist es der Xiaomi Electric Scooter 5 Max. Er ist ab sofort bei Xiaomi erhältlich und kann dort für 599,99 Euro bestellt werden.

Die Reichweite liegt bei 60 km, es gibt eine hydraulische Doppelfederung, einen Motor mit 1000 Watt, ein Traktionskontrollsystem für nasse Straßen, schlauchlose 10-Zoll-Reifen, Licht, drei Modi und natürlich kann man maximal 20 km/h fahren.

Der Lenker ist laut Xiaomi besonders breit, wie auch das Trittbrett, es gibt einen Haken für Einkaufstüten, der E-Scooter kann gefaltet werden und es gibt nur eine Farbe (Schwarz). Weitere Details findet ihr auf der offiziellen Webseite von Xiaomi.

