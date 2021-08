Xiaomi Mi 11: Auch 2021 kommt eine T-Reihe

Xiaomi hat wohl wieder eine T-Reihe für den Herbst geplant, denn das Xiaomi Mi 11T Pro wurde bereits bei einer Behörde in Malaysia entdeckt. Das Modell mit der Bezeichnung „2107113SG“ wird auch ganz klar beim Namen genannt.

Bei der Menge an Smartphones, die Xiaomi so auf den Markt wirft, kommt es jetzt wirklich nicht überraschend, dass man an der T-Reihe festhält. Das Xiaomi Mi 10T Pro kam im September, das dürfte sicher auch 2021 der Zeitraum sein.

-->

Xiaomi Mi 11 und Mi 11T

Die T-Reihe gilt übrigens als Ergänzung für die normale Mi-Reihe und ordnet sich in der Regel etwas darunter an. Es ist noch keine Mittelklasse, aber auch nicht mehr das beste, was Xiaomi zu bieten hat – man könnte es auch gehobene Mittelklasse nennen. Wir dürften hier jedenfalls über ca. 700 Euro beim Preis sprechen.

Details zum Xiaomi Mi 11T Pro gibt es aktuell noch keine, aber da es bald auf den Markt kommen könnte, werden wir diese sicher bald erfahren. Im August steht wohl das Xiaomi Mi Mix 4 an, vielleicht zeigt man dann auch die neue T-Reihe.

PS: Das Xiaomi Mi 11T Pro könnte auch deshalb interessant sein, da es bei uns in Deutschland nur das Mi 11 Ultra gibt und das Mi 11 Pro nie zu uns kam. Vielleicht ist das neue T-Pro-Modell ein guter Lückenfüller zwischen Mi 11 und Mi 11 Ultra.

Video: Warum ich Apple CarPlay oder Android Auto nutze

Auch Oppo ist bereit für eine MagSafe-Kopie Apple hat mit dem iPhone 12 den kabellosen Standard „Qi“ und Magneten auf der Rückseite kombiniert und das MagSafe genannt. Es hat ein paar Monate gedauert, doch jetzt kommt die Android-Szene auch auf diese „Idee“. Den Anfang wird Realme diese…2. August 2021 JETZT LESEN →

-->