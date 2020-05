Xiaomi: Patent zeigt Smartphone mit Kamera unter dem Display

Xiaomi und Oppo waren 2019 die ersten beiden Hersteller, die eine Kamera unter dem Display zeigten. Nach der Ankündigung wurde es aber ruhig und Anfang 2020 gab Xiaomi bekannt, dass es noch dauern wird, bis wir ein Smartphone sehen, was diese Technologie nutzt. Heißt: Rechnet 2020 lieber nicht damit.

Xiaomi: Patent für ein Smartphone

Nun ist ein Patent von Xiaomi aufgetaucht, welches ein Smartphone mit so einer Kamera unter dem Display zeigen könnte. Es heißt nicht, dass das Modell auch so aussieht, aber ein Patent ist ein Hinweis, dass ein Unternehmen daran arbeitet.

-->

Das Patent wurde im April in China veröffentlicht und LetsGoDigital hat direkt mal ein paar Konzeptbilder erstellen lassen. So oder so ähnlich könnte 2021 ein neues Smartphone von Xiaomi aussehen, welches erstmals eine Frontkamera unter dem Display besitzt. Und anscheinend experimentiert man mit zwei Positionen:

Ich bin wirklich gespannt, wann wir diesen Schritt in einem Serienmodell sehen werden. Außerdem bin ich gespannt, wie gut die Qualität ist und ob damit vielleicht auch sowas wie Face Unlock möglich sein wird. Es werden nun aber sicher noch einige Monate ins Land ziehen, bis es da konkrete Details geben wird.

Xiaomi Mi Scooter Pro 2 soll bald nach Europa kommen Wir warten weiterhin auf den Marktstart von den E-Scootern von Xiaomi bei uns in Deutschland. Der letzte Stand war ein „bald“, aber diese Aussage wurde bereits im Februar getroffen und ist jetzt auch schon über zwei Monate alt. Xiaomi soll…4. Mai 2020 JETZT LESEN →

Teilen

-->