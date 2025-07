Xiaomi plant wohl smarten Fitness-Ring für 2025

Fitness-Ringe mit smarten Funktionen werden immer beliebter und sind vielleicht noch weit von normalen Trackern oder Smartwatches entfernt, aber wichtig genug, dass mittlerweile auch Unternehmen wie Samsung ein Produkt im Lineup haben.

Einige Marken halten sich noch zurück, wie Apple, haben aber in den letzten Jahren durchaus geschaut, ob so ein Produkt für sie sinnvoll ist. Xiaomi kam hier wohl zum Ergebnis, dass sich ein Ring lohnt, jedenfalls deutet sich dieser Schritt gerade an.

Ein Patent in China lässt vermuten, dass Xiaomi den Ring als Ergänzung zu den Smartphones (Steuerung der Kamera, etc.) sieht und die Größe passt sich wohl ein bisschen dem Finger an, man muss also nicht den passenden Umfang kaufen.

Xiaomi selbst hat sich bisher noch nicht dazu geäußert, aber das Unternehmen hat ein extrem breites Produktportfolio und da jetzt selbst Samsung einen Ring hat, kommt diese Meldung für mich nicht überraschend. Es würde mich nicht wundern, wenn uns Xiaomi vielleicht noch Ende 2024 den ersten Ring für 2025 präsentiert.

