Xiaomi plant zweites Elektroauto für Anfang 2025

Xiaomi wird nach dem SU7 weitere Elektroautos auf den Markt bringen, das ist bekannt und offiziell, immerhin möchte man irgendwann in die Top 5 der Welt. Und für 2025 steht das zweite Elektroauto an, wie man hört, soll es zeitnah kommen.

Das neue Elektroauto von Xiaomi wird wohl schon in Q1 bei den Kunden stehen und somit etwa ein Jahr nach dem ersten Modell, was von Xiaomi immer so geplant war. Gut möglich, dass es also sehr bald vorgestellt wird und im März 2025 kommt.

Xiaomi plant einen Elektro-SUV

Xiaomi nutzt hier angeblich den SU7 als Basis, aber es wird wohl ein SUV, man geht also einen ähnlichen Weg wie Tesla beim Model 3 und Model Y. Der SUV soll auch der Bestseller werden und die sehr guten Zahlen von 2024 noch weiter steigern.

Eine preislich attraktive und gute Alternative für das Tesla Model Y wäre in China sicher ein Erfolgsgarant, wo die Kunden die Marke gut aufnehmen. Im Sommer soll dann ein zweites Werk die Produktion aufnehmen und Xiaomi peilt etwa 300.000 Elektroautos im Jahr an, so die Quelle. Nur eine Frage bleibt hier weiterhin offen.

Wann folgt der globale Marktstart? Dieser ist vorgesehen, Xiaomi wirbt auch auf globaler Ebene mit Elektroautos, aber es gibt keine Details. 2025 würde ich noch nicht damit rechnen, aber das könnte dann ein passendes Ziel für 2026 werden.