Xiaomi: Das Elektroauto übertrifft alle Erwartungen

Einige haben Xiaomi noch belächelt, als man 2021 bekannt gab, dass Xiaomi ein Elektroauto auf den Markt bringen möchte. Und als die Marke dann noch von über 300.000 Einheiten pro Jahr sprach, erlebte man ein bisschen den iPhone-Effekt.

Da lächelten die Nokia-Manager auch noch fröhlich bei der Ankündigung.

Doch Xiaomi hat das erste Elektroauto in Rekordzeit realisiert und verkauft es seit diesem Jahr in China. Und dort übertrifft es schon alle Erwartungen. Über 100.000 Einheiten hat Xiaomi in diesem Jahr ausgeliefert, das war das Jahresziel 2024.

Es hat sich schon im Sommer angedeutet, dass man das locker erreicht und da wurde das Ziel auf 120.000 Einheiten angehoben. Jetzt hat man es erneut nach oben korrigiert und möchte in diesem Jahr bereits 130.000 Elektroautos ausliefern.

Xiaomi hat große Ziele mit Elektroautos

Xiaomi ist damit noch kein neues Tesla, aber das ist für das Unternehmen eine mehr als beeindruckende Zahl. Und es ist eine Limousine, der SUV kommt erst im nächsten Jahr, spätestens dann sind die 300.000 schon im zweiten Jahr möglich.

Und Xiaomi ist mittlerweile auch sehr offensiv beim Marketing, man holte sich mal eben einen Rekord auf dem Nürburgring und zeigte für den SU7 ein Konzept, was mit über 2.000 PS kommt. Xiaomi hat sich als E-Auto-Marke in einem Jahr etabliert.

Das Unternehmen aus China hat außerdem schon ein ambitioniertes Ziel in die Welt gesetzt, denn man möchte in die Top 5 der Autobauer in ein paar Jahren. Xiaomi ist zwar mit dem Ziel bei Smartphones (neue Nummer 1) gescheitert, aber man hat den Eindruck, dass dieser Bereich (Elektroautos) der neue Liebling von Xiaomi ist.

Damit wiederholt sich, wenn auch nicht ganz so schnell, genau das, was wir bei den Smartphones vor ein paar Jahren schon erlebt haben. Und jeder verkaufte Xiaomi SU7 hätte ein Elektroauto von einer deutschen Marke sein können, die derzeit fast alle Gewinneinbrüche erleben, man darf den Anschluss also wirklich nicht verlieren.

Umso absurder ist es, dass einige weiter eine Zukunft der Verbrenner glauben.